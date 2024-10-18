Пьяные воры в США украли из магазина 100 ботинок и все на правую ногу

В американском штате Огайо грабители похитили из обувного магазина более сотни ботинок и все на одну ногу, сообщает Zakon.kz.

Три вора вломились в бутик Sole Bros в городе Цинциннати. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчин засекла система безопасности, установленная в магазине. Об этом передает New York Post.

Владелец обувного Хантер Эмиг увидел на съемке с камер видеонаблюдения, как преступники опустошают полки. Когда предприниматель добрался до магазина, перед ним открылась неожиданная картина.

Грабители скрылись, забрав с собой только несколько полных пар обуви и множество правых туфлей, кроссовок и сапог. Со слов предпринимателя, также они украли тонны одежды, другие предметы и личные вещи.

Расследование показало, что кражу совершили двое мужчин и женщина.

Ущерб от их действий владелец магазина оценил примерно в 45 тыс. долларов. Он отметил, что теперь, возможно, закроет свой бизнес, открывшийся только в марте.

А в Чикаго толпа мародеров разграбила товарный поезд.