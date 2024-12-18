Пять веков, торгово-монтажная компания по продаже сайдинга, кровли и стеновых панелей

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Калинина, 169 ст2

Индекс: 660061.0

Телефон: +7 (391) 2‒715‒493

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://paneli-pvh5.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду