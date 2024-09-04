Пятерых подростков арестовали по подозрению в убийстве пенсионера в Великобритании

Пятерых подростков арестовали по подозрению в убийстве пенсионера в Великобритании

Пятерых подростков арестовали по подозрению в убийстве пенсионера в Великобритании

Полиция Великобритании арестовала пятерых подростков в возрасте от 12 до 14 лет по подозрению в убийстве 80-летнего пенсионера, сообщает Zakon.kz.

Вечером 1 сентября пожилой мужчина выгуливал свою собаку в парке Франклина в Лестере, когда на него напала группа молодых людей.

Они скрылись с места происшествия до прибытия экстренных служб, а мужчина позже скончался в больнице.

Полиция Лестершира арестовала подростков в возрасте 14 лет, а также одного мальчика и двух девочек в возрасте 12 лет по подозрению в убийстве.

В настоящее время их допрашивает полиция.

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