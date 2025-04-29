Пудра для бровей `CATRICE` BROW POWDER SET WATERPROOF водостойкая тон 020

Пудра для бровей `CATRICE` BROW POWDER SET WATERPROOF водостойкая тон 020

Пудра для бровей `CATRICE` BROW POWDER SET WATERPROOF водостойкая тон 020

ВСЕ ОТТЕНКИ Пудра для бровей `CATRICE` BROW POWDER SET WATERPROOF водостойкая тон 020 Артикул 214264 399 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Идеально подходит для макияжа в пути или для создания быстрого, естественного повседневного образа: Два оттенка пудры в наборе Brow Powder Set Waterproof помогут мягко заполнить пробелы в теле брови, создавая естественный и безупречный образ. Также в набор вошёл аппликатор 2 в 1 с кистью и щёточкой, обеспечивающий лёгкое и комфортное нанесение. Пудра с матовым финишем также обладает водостойкой текстурой.

Способ применения: Используйте более темный оттенок, чтобы подчеркнуть хвостик брови, а более светлый оттенок — чтобы… заполнить пробелы у её основания. Для создания безупречного и естественного образа после нанесения пудры расчешите брови, придавая им желаемую форму.

Состав: INGREDIENTS: TALC, MICA, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, SYNTHETIC WAX, MAGNESIUM STEARATE, ETHYLHEXYL PALMITATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, TOCOPHEROL, SQUALANE, TOCOPHERYL ACETATE, PERSEA GRATISSIMA (AVOCADO) OIL, AQUA (WATER), ETHYLHEXYLGLYCERIN, STEARIC ACID, PHENOXYETHANOL, MAY CONTAIN/[+/-]: CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77499 (IRON OXIDES). Обзор от бренда

  • Область использования: брови
  • Вес в упаковке: 35 г
  • Высота упаковки: 40 мм
  • Ширина упаковки: 70 мм
  • Длина упаковки: 10 мм
  • Тег: Тени для бровей
  • Раздел: тени для бровей
  • Артикул 214264
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

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