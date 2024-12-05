Пудра для лица `SHU` MATT-E-REAL компактная матовая тон 303 темно-бежевый
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ВСЕ ОТТЕНКИ Пудра для лица `SHU` MATT-E-REAL компактная матовая тон 303 темно-бежевый Артикул 216318 619 ₽ 495 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 64 г
- Текстура: пудровая
- Высота упаковки: 70 мм
- Ширина упаковки: 70 мм
- Длина упаковки: 18 мм
- Тег: Пудра компактная для лица
- Раздел: пудра
- Артикул 216318
- Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN
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Все товары бренда Мелкодисперсная текстура пудры выравнивает тон, образуя невесомую вуаль на коже. Матирует, не забивается в поры. Легкая, бархатные частицы пудры отлично фиксируют макияж. Кожа выглядит ухоженной и матовой, без жирного блеска. Благодаря свои антибактериальным свойствам, Масло чайного дерева в формуле Пудры улучшает состояние твоей кожи. Масло косточек винограда успокаивает кожу и препятствует потери влаги.
Способ применения: С помощью большой кисти набери немного пудры и слегка стряхни излишки. Нанеси пудру на лицо легкими… поглаживающими движениями от периферии к центру. Удели особое внимание Т-зоне.
Состав: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Dimethicone, Silica, Ethylhexyl Palmitate, Synthetic Wax, Polyisobutene, Phenoxyethanol, Hydrogenated Polyisobutene, Aqua, Vitis Vinifera ( Grape ) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Stearic Acid, Tocopherol, Melaleuca Alternifolia ( Tea Tree ) Leaf Oil; (+/-) CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499. Обзор от бренда