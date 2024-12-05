Пудра для лица `SHU` MATT-E-REAL компактная матовая тон 303 темно-бежевый

Максимальная скидка по карте -20%











Максимальная скидка по карте -20%











ВСЕ ОТТЕНКИ Пудра для лица `SHU` MATT-E-REAL компактная матовая тон 303 темно-бежевый Артикул 216318 619 ₽ 495 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 64 г

Текстура: пудровая

Высота упаковки: 70 мм

Ширина упаковки: 70 мм

Длина упаковки: 18 мм

Тег: Пудра компактная для лица

Раздел: пудра

Артикул 216318

Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN



Все товары бренда Мелкодисперсная текстура пудры выравнивает тон, образуя невесомую вуаль на коже. Матирует, не забивается в поры. Легкая, бархатные частицы пудры отлично фиксируют макияж. Кожа выглядит ухоженной и матовой, без жирного блеска. Благодаря свои антибактериальным свойствам, Масло чайного дерева в формуле Пудры улучшает состояние твоей кожи. Масло косточек винограда успокаивает кожу и препятствует потери влаги.

Способ применения: С помощью большой кисти набери немного пудры и слегка стряхни излишки. Нанеси пудру на лицо легкими… поглаживающими движениями от периферии к центру. Удели особое внимание Т-зоне.

Состав: Talc, Mica, Magnesium Stearate, Dimethicone, Silica, Ethylhexyl Palmitate, Synthetic Wax, Polyisobutene, Phenoxyethanol, Hydrogenated Polyisobutene, Aqua, Vitis Vinifera ( Grape ) Seed Oil, Ethylhexylglycerin, Stearic Acid, Tocopherol, Melaleuca Alternifolia ( Tea Tree ) Leaf Oil; (+/-) CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499. Обзор от бренда