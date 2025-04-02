Пудра компактная для лица `ENOUGH` COLLAGEN HYDRO MOISTURE TWO-WAY CAKE SPF25 PA++ со сменным блоком тон 21

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ВСЕ ОТТЕНКИ Пудра компактная для лица `ENOUGH` COLLAGEN HYDRO MOISTURE TWO-WAY CAKE SPF25 PA++ со сменным блоком тон 21 Артикул 211452 1 590 ₽ 990 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Компактная пудра создает идеально ровное и при этом невесомое покрытие, не подчеркивая шелушения. Она отлично фиксирует макияж, матирует, делает кожу гладкой и бархатистой. Гидролизованный коллаген обеспечивает необходимый уровень влаги, тем самым предотвращая сухость и шелушения. Ваша кожа выглядит свежей и здоровой, а рельеф более ровным и гладким. SPF 25 защищает кожу от ультрафиолета.

Способ применения: Кистью или спонжем из набора нанесите пудру на кожу, растушевывая текстуру от центра лица к… контурам. Используйте в качестве завершающего этапа макияжа.

Состав: Talc, Mica, Nylon-12, Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Polymethyl Methacrylate, Silica, Zinc Stearate, Dimethicone, Hydrogenated Polydecene, Methicone, Aluminum Hydroxide, Triethoxycaprylylsilane, BHT, Fragrance, Hydrolyzed Collagen, Propylparaben, Methylparaben, CI 77492, CI 77491, CI 77499 Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 95 г

Высота упаковки: 90 мм

Ширина упаковки: 70 мм

Длина упаковки: 35 мм

Тег: Пудра компактная для лица

Раздел: пудра

Артикул 211452

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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