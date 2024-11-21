Пудра компактная для лица `ESTRADE` POUDRE INVISIBLE тон 100 прозрачная фиксирующая
429 ₽ 250 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 50 г
- Высота упаковки: 74 мм
- Ширина упаковки: 74 мм
- Длина упаковки: 14 мм
- Тег: Пудра компактная для лица
- Раздел: пудра
- Артикул 216545
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
-
Все товары бренда Невидимая пудра-финиш станет твоим финальным штрихом в макияже!
Создает прозрачное покрытие, продлевает стойкость макияжа.
Матирует и визуально выравнивает оттенок и структуру кожи благодаря мягкому soft-эффекту.
Способ применения: Рекомендуется наносить поверх тональной основы в качестве фиксирующего средства.
Состав: Talc, Aluminum Starch Octenylsuccinate, PTFE, Synthetic Fluorphlogopite, Phenyl Trimethicone, Calcium Aluminium Borosilicate, Methoxy PEG-17/Methoxy PEG-11/HDI Isocyanurate Trimer Crosspolymer, Polyurethane-44, Sodium Potassium Aluminium Silicate, Silica, CI 77891, Methylparaben, Propylparaben, Parfume, Benzyl Salicylate, Linalool. Обзор от бренда