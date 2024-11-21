Пудра компактная для лица `ESTRADE` POUDRE INVISIBLE тон 100 прозрачная фиксирующая

Пудра компактная для лица `ESTRADE` POUDRE INVISIBLE тон 100 прозрачная фиксирующая

Пудра компактная для лица `ESTRADE` POUDRE INVISIBLE тон 100 прозрачная фиксирующая

429 ₽ 250 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 50 г
  • Высота упаковки: 74 мм
  • Ширина упаковки: 74 мм
  • Длина упаковки: 14 мм
  • Тег: Пудра компактная для лица
  • Раздел: пудра
  • Артикул 216545
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Невидимая пудра-финиш станет твоим финальным штрихом в макияже!

Создает прозрачное покрытие, продлевает стойкость макияжа.

Матирует и визуально выравнивает оттенок и структуру кожи благодаря мягкому soft-эффекту.

Способ применения: Рекомендуется наносить поверх тональной основы в качестве фиксирующего средства.

Состав: Talc, Aluminum Starch Octenylsuccinate, PTFE, Synthetic Fluorphlogopite, Phenyl Trimethicone, Calcium Aluminium Borosilicate, Methoxy PEG-17/Methoxy PEG-11/HDI Isocyanurate Trimer Crosspolymer, Polyurethane-44, Sodium Potassium Aluminium Silicate, Silica, CI 77891, Methylparaben, Propylparaben, Parfume, Benzyl Salicylate, Linalool. Обзор от бренда

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