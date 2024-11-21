Пудра компактная для лица `ESTRADE` POUDRE INVISIBLE тон 100 прозрачная фиксирующая

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Матирует и визуально выравнивает оттенок и структуру кожи благодаря мягкому soft-эффекту.

Все товары бренда Невидимая пудра-финиш станет твоим финальным штрихом в макияже!

429 ₽ 250 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.