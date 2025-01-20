Пудра компактная для лица `LOREAL` INFAILLIBLE 24H FRESH WEAR тон 20 ivory

Пудра компактная для лица `LOREAL` INFAILLIBLE 24H FRESH WEAR тон 20 ivory

Пудра компактная для лица `LOREAL` INFAILLIBLE 24H FRESH WEAR тон 20 ivory

  • Максимальная скидка по карте -23%
  • Максимальная скидка по карте -23%
  • Максимальная скидка по карте -23%
  • Максимальная скидка по карте -23%

ВСЕ ОТТЕНКИ Пудра компактная для лица `LOREAL` INFAILLIBLE 24H FRESH WEAR тон 20 ivory Артикул 204945 1 230 ₽ 950 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 55 г
  • Текстура: пудровая
  • Высота упаковки: 20 мм
  • Ширина упаковки: 67 мм
  • Длина упаковки: 67 мм
  • Тег: Пудра компактная для лица
  • Раздел: пудра
  • Артикул 204945
  • Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY

Все товары бренда Еще больше стойкости! Пудра Infallible up to 24hr Fresh Wear с эффектом 2 в 1. Покрытие как у жидкой тональной основы, лучше ложится и не осыпается. Эта пудра доступна каждому, а по характеристикам не уступает ведущим мировым брендам Пудра Infallible up to 24hr Fresh Wear обладает легкой текстурой, натуральным и стойким матовым финишем. Композиционный состав позволяет коже дышать, а невесомая пудра – чувствовать себя комфортно весь день. Пудра выравнивает цвет кожи, без переходов. Не боится воды. На выбор 14 оттенков, для всех типов кожи, даже для жирной и склонной к появлению акне коже. Не закупоривает поры, не оставляет неприятных ощущений после применения. Продукт успешно прошел дерматологические испытания

Способ применения: Нанесите пудру спонжем (есть в комплекте) или кистью для макияжа. Можно использовать в качестве… самостоятельного тонального средства или для закрепления макияжа и стойкого матирования кожи.

Состав: Talc,zinc stearate,dimethicone,zea mays starch / corn starch,caprylic/capric triglyceride,silica,dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer,triethoxycaprylylsilane,caprylyl glycol,ethylhexylglycerin,potassium sorbate,parfum / fragrance,isoceteth-10,alaria esculenta extract,hexyl cinnamal,benzyl salicylate,linalool,alpha-isomethyl ionone,benzyl alcohol,citronellol,tocopherol,[+/- may contain ci 77891 / titanium dioxide,ci 77491, ci 77492, ci 77499 / iron oxides,mica,ci 19140 / yellow 5 lake,ci 77007 / ultramarines,ci 15850 / red 7 lake. Обзор от бренда

youcanchoose

Мицеллярная вода `CHRISTIAN LAURENT` EDITION DE LUXE с комплексом из 4-х видов чая 500 мл

Мицеллярная вода `CHRISTIAN LAURENT` EDITION DE LUXE с комплексом из 4-х видов чая 500 мл

Крем для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL SPF 50 ниацинамид + mexoryl 400 (против пигментации увлажняющий) 50 мл

Крем для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL SPF 50 ниацинамид + mexoryl 400 (против пигментации увлажняющий) 50 мл

Сыворотка для лица `CHRISTIAN LAURENT` LUMINOUS GLOW ночная с эффектом сияния 18 мл

Сыворотка для лица `CHRISTIAN LAURENT` LUMINOUS GLOW ночная с эффектом сияния 18 мл

Флюид для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL SPF 50+ ниацинамид + LHA (против пигментации) 50 мл

Флюид для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL SPF 50+ ниацинамид + LHA (против пигментации) 50 мл

Крем тональный для лица `LOREAL` INFAILLIBLE тон 010 (стойкий)

Крем тональный для лица `LOREAL` INFAILLIBLE тон 010 (стойкий)

Пилинг для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 25% [AHA + BHA + PHA] (против пигментации) 25 мл

Пилинг для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL 25% [AHA + BHA + PHA] (против пигментации) 25 мл

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.