Пудра компактная для лица `LOREAL` INFAILLIBLE 24H FRESH WEAR тон 20 ivory

ВСЕ ОТТЕНКИ Пудра компактная для лица `LOREAL` INFAILLIBLE 24H FRESH WEAR тон 20 ivory Артикул 204945 1 230 ₽ 950 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 55 г

Текстура: пудровая

Высота упаковки: 20 мм

Ширина упаковки: 67 мм

Длина упаковки: 67 мм

Тег: Пудра компактная для лица

Раздел: пудра

Артикул 204945

Страна: ИТАЛИЯ/ ITALY



Все товары бренда Еще больше стойкости! Пудра Infallible up to 24hr Fresh Wear с эффектом 2 в 1. Покрытие как у жидкой тональной основы, лучше ложится и не осыпается. Эта пудра доступна каждому, а по характеристикам не уступает ведущим мировым брендам Пудра Infallible up to 24hr Fresh Wear обладает легкой текстурой, натуральным и стойким матовым финишем. Композиционный состав позволяет коже дышать, а невесомая пудра – чувствовать себя комфортно весь день. Пудра выравнивает цвет кожи, без переходов. Не боится воды. На выбор 14 оттенков, для всех типов кожи, даже для жирной и склонной к появлению акне коже. Не закупоривает поры, не оставляет неприятных ощущений после применения. Продукт успешно прошел дерматологические испытания

Способ применения: Нанесите пудру спонжем (есть в комплекте) или кистью для макияжа. Можно использовать в качестве… самостоятельного тонального средства или для закрепления макияжа и стойкого матирования кожи.

Состав: Talc,zinc stearate,dimethicone,zea mays starch / corn starch,caprylic/capric triglyceride,silica,dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer,triethoxycaprylylsilane,caprylyl glycol,ethylhexylglycerin,potassium sorbate,parfum / fragrance,isoceteth-10,alaria esculenta extract,hexyl cinnamal,benzyl salicylate,linalool,alpha-isomethyl ionone,benzyl alcohol,citronellol,tocopherol,[+/- may contain ci 77891 / titanium dioxide,ci 77491, ci 77492, ci 77499 / iron oxides,mica,ci 19140 / yellow 5 lake,ci 77007 / ultramarines,ci 15850 / red 7 lake. Обзор от бренда