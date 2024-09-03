Пудра рассыпчатая для лица `ESSENCE` FIX & LAST 14H фиксирующая

Пудра рассыпчатая для лица `ESSENCE` FIX & LAST 14H фиксирующая

Пудра рассыпчатая для лица `ESSENCE` FIX & LAST 14H фиксирующая

399 ₽ 319 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 61 г
  • Высота упаковки: 35 мм
  • Ширина упаковки: 62 мм
  • Длина упаковки: 62 мм
  • Тег: Пудра рассыпчатая для лица
  • Раздел: пудра
  • Артикул 229911
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

Все товары бренда Рассыпчатая пудра fix & LAST 14h обеспечивает водостойкий эффект и фиксацию макияжа сроком до 14 часов. Она впитывает излишки кожного жира, придаёт матовый финиш и делает кожу визуально более ровной и гладкой. Невесомая рассыпчатая текстура пудры комфортно лежит на коже. Веганский состав, водостойкая формула, без глютена, без масел, без парабенов, без отдушек, без консервантов, без ацетона, без спирта.

Способ применения: Нанесите пудру на лицо с помощью кисти или спонжа.

Состав: ZEA MAYS (CORN) STARCH, MICA, TAPIOCA STARCH, MAGNESIUM STEARATE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).

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