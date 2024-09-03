Пудра рассыпчатая для лица `ESSENCE` FIX & LAST 14H фиксирующая

399 ₽ 319 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 61 г

Высота упаковки: 35 мм

Ширина упаковки: 62 мм

Длина упаковки: 62 мм

Тег: Пудра рассыпчатая для лица

Раздел: пудра

Артикул 229911

Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY



Все товары бренда Рассыпчатая пудра fix & LAST 14h обеспечивает водостойкий эффект и фиксацию макияжа сроком до 14 часов. Она впитывает излишки кожного жира, придаёт матовый финиш и делает кожу визуально более ровной и гладкой. Невесомая рассыпчатая текстура пудры комфортно лежит на коже. Веганский состав, водостойкая формула, без глютена, без масел, без парабенов, без отдушек, без консервантов, без ацетона, без спирта.

Способ применения: Нанесите пудру на лицо с помощью кисти или спонжа.

Состав: ZEA MAYS (CORN) STARCH, MICA, TAPIOCA STARCH, MAGNESIUM STEARATE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).