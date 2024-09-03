Пудра рассыпчатая для лица `ESSENCE` FIX & LAST 14H фиксирующая
399 ₽ 319 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Вес в упаковке: 61 г
- Высота упаковки: 35 мм
- Ширина упаковки: 62 мм
- Длина упаковки: 62 мм
- Тег: Пудра рассыпчатая для лица
- Раздел: пудра
- Артикул 229911
- Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY
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Все товары бренда Рассыпчатая пудра fix & LAST 14h обеспечивает водостойкий эффект и фиксацию макияжа сроком до 14 часов. Она впитывает излишки кожного жира, придаёт матовый финиш и делает кожу визуально более ровной и гладкой. Невесомая рассыпчатая текстура пудры комфортно лежит на коже. Веганский состав, водостойкая формула, без глютена, без масел, без парабенов, без отдушек, без консервантов, без ацетона, без спирта.
Способ применения: Нанесите пудру на лицо с помощью кисти или спонжа.
Состав: ZEA MAYS (CORN) STARCH, MICA, TAPIOCA STARCH, MAGNESIUM STEARATE, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).