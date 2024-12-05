Раден-строй, торговая компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Горная, 20Б
Индекс: 603062.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒987‒756‒58‒10
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк