Раден-строй, торговая компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Горная, 20Б

Индекс: 603062.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒987‒756‒58‒10

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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