Rambuilder, компания

город: Раменское

Район: Раменский городской округ

Адрес: улица Михалевича, 51

Индекс: 140101.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒916‒065‒97‒67

Сайт: nan

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Ремонт / отделка помещений, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк