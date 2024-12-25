Rambuilder, компания
город: Раменское
Район: Раменский городской округ
Адрес: улица Михалевича, 51
Индекс: 140101.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒916‒065‒97‒67
Сайт: nan
вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Ремонт / отделка помещений, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк