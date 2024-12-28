Рапира, оптово-розничная компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: улица Гастелло, 28

Индекс: 354340.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒962‒888‒03‒78

Сайт: http://ooo-rapira.pulscen.ru

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Продажа / установка тёплых полов, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Электроинструмент, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк