Раскрас, торговый дом
город: Калининград
Район: Калининград городской округ
Адрес: Третьяковская, 2г к1
Индекс: 236023.0
Телефон: +7 (4012) 38‒77‒15
Мобильный Телефон: +7‒905‒244‒04‒74
Сайт: http://raskras39.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк