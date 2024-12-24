Раскрас, торговый дом

город: Калининград

Район: Калининград городской округ

Адрес: Третьяковская, 2г к1

Индекс: 236023.0

Телефон: +7 (4012) 38‒77‒15

Мобильный Телефон: +7‒905‒244‒04‒74

Сайт: http://raskras39.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк