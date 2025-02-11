Распродажи не заканчиваются: 4 топовые позиции для дома, которые захочется подарить близким или самому себе

К грядущим праздникам или подарок без повода — решать вам.

Компания Dreame анонсировала распродажу топовых моделей техники. Акция продлится с 11 по 28 февраля 2025 года, и это хороший шанс выбрать подарок к праздникам, которые нас ждут в феврале и марте. Причем подарок себе — тоже хорошая идея!

1. Флагманский робот-пылесос Dreame L30 Ultra — для ценителей технологий

Dreame L30 Ultra — не просто робот, который выполняет поддерживающую уборку в будни. Он может качественно убрать мусор с пола и вымыть покрытие, а потом очистить сам себя. И все это — без непосредственного участия пользователя. Для эффективной уборки пыли и мусора у пылесоса предусмотрена мощность всасывания 7 300 Па. Это значит, что он может вытянуть грязь даже из глубоких щелей на паркете. Наличие швабр позволяет осуществлять и влажную уборку. Dreame L30 Ultra распознает препятствия с помощью датчика на базе искусственного интеллекта. Кроме того, за счет технологии MopExtend, которая выдвигает швабры, пылесос сможет помыть пол даже вплотную к стенам. Ковры не пострадают при влажной уборке. Можно настраивать объезд ковров, снятие швабр или их поднятие для этих целей.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame L30 Ultra поставляется с док-станцией, на которой он сам очищает контейнер для пыли, дозаправляется чистой водой с моющим средством (комплект для подключения заправки и слива воды поставляется отдельно), и там же он способен сам очистить швабры при температуре до 58°C, что актуально после уборки жирных пятен на полу на кухне. Просушка тоже производится им самостоятельно.

Dreame

Dreame

Dreame

И это еще не все. Dreame L30 Ultra буквально изучает дом или квартиру, выстраивая оптимальный маршрут для уборки с помощью 2D- и 3D-карт. А автоматическая светодиодная подсветка позволяет распознавать предметы в доме и планировать уборку даже в плохо освещенных и темных комнатах. Роботом-пылесосом Dreame L30 Ultra можно управлять через приложение или голосового помощника.

2. Пылесос Dreame Z30 — для тех, кто любит идеальный результат

Вертикальный пылесос Z30 обеспечивает идеальную сухую уборку. В комплекте — 7 насадок для выполнения уборки в самых труднодоступных уголках и даже для уборки шерсти домашних животных. Две щетки для пола — мягкая и универсальная — оснащены подсветкой, что помогает увидеть грязь и мусор даже в темных углах. С помощью мягкой щетки легко очистить деликатные напольные покрытия и двери, а универсальной щеткой — любые поверхности в доме, включая ковры. В ней не запутаются волосы и комки пыли, так как конструкцией предусмотрено их эффективное удаление в мусороприемник. Очистить же контейнер можно «без рук» — достаточно нажать на кнопку.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame Z30 умеет реагировать на разные типы мусора и настраивать мощность в соответствии с этим. Пользователь увидит результаты и статистику на ЖК-экране пылесоса.

Мощность всасывания впечатляющая — 310 аэроватт. А максимальное время работы — 90 минут, чего хватит для тщательной уборки 200 квадратных метров. Сам пылесос и насадки будет удобно хранить на подставке, которая поставляется вместе с устройством.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

3. Моющий пылесос Dreame H13 Pro — для тех, кто предпочитает многофункциональные решения

С этим пылесосом не придется покупать отдельную электрическую швабру, потому что он не только эффективно уберет мусор с пола за счет мощности всасывания 18 000 Па, но и вымоет пол. За счет специальной конструкции щетки удобно убирать даже вдоль плинтусов и стен. Он также не наматывает волосы, валик вращается против часовой стрелки и по часовой, что позволяет распутать налипшие волосы с грязью.

Dreame

Dreame

Dreame

Dreame

Щетка для мокрой уборки сама себя промывает в воде при температуре до 60°C, что обеспечивает гигиеничность даже после уборки на кухне, где могут быть жирные пятна. А чтобы не было плесени на щетке и неприятного запаха сырости, она сушится.

Dreame

Dreame

Полного заряда хватит на 40 минут эффективной работы, так что можно успеть вымыть весь дом!

4. Фен-стайлер Dreame Hair Pocket — для любимых женщин

Dreame Hair Pocket — это не просто легкий и мощный фен, но и стайлер. В комплекте поставляется две насадки: для создания упругих локонов и для выпрямления волос без спутывания. За счет своего маленького веса (всего 300 гр) и складной конструкции фен удобно брать с собой в путешествие или в командировку, а еще удобно хранить даже в маленькой ванной комнате. В комплекте с феном также идет стильный чехол для этих целей.

Dreame

Dreame

Компактные размеры не влияют на производительность. Двигатель вращается со скоростью 110 000 об/мин, что позволяет высушить волосы со впечатляющей скоростью. Режимов скорости — два, а вариантов температуры — пять (горячий воздух, теплый, холодный, попеременная подача теплого и холодного воздуха, мгновенная подача холодного воздуха, что пригодится именно для создания укладок). Датчик перегрева и микропроцессор делают до 300 проверок в секунду, что исключает перегрев устройства на горячем режиме и повреждение волос. Функция ионизации предотвращает электризацию волос, делает их гладкими и шелковистыми после сушки.

Dreame

Dreame

С Dreame легко выбрать подарок любимым и себе!

Реклама. Dreame Trading (Tianjin) Co.,Ltd., рег. номер 91120118MA06YD134Q, ru.dreametech.com, erid F7NfYUJCUneP6yxfdgXJ

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