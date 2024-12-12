RauRus, интернет-дискаунтер строительных материалов

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Восточная (Автозаводский), 65

Индекс: 603065.0

Телефон: +7 (831) 262‒15‒78

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://raurus.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Светотехника, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инст

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 17:00

Способ оплаты: Наличный расчёт

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