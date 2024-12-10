Raz-kraska, центр красок

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Богатырский проспект, 25 к1

Индекс: 197372.0

Телефон: +7 (812) 368‒00‒36

Мобильный Телефон: +7‒981‒796‒73‒34

Сайт: http://raz-kraska.ru

вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Лакокрасочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк