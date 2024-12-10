Raz-kraska, центр красок
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Богатырский проспект, 25 к1
Индекс: 197372.0
Телефон: +7 (812) 368‒00‒36
Мобильный Телефон: +7‒981‒796‒73‒34
Сайт: http://raz-kraska.ru
вид деятельности: Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Лакокрасочные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк