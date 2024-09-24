Разгром могилы Александра Маслякова: стали известны новые подробности

Разгром могилы Александра Маслякова: стали известны новые подробности

Мужчина, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, оказался инвалидом с детства, имеющим диагноз аутизм, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Задержанный 19-летний молодой человек, 2004 года рождения, признан инвалидом 1-й группы. В настоящее время он находится в психиатрической больнице №1 имени Алексеева.

Также сообщается, что могила телеведущего была полностью восстановлена сотрудниками кладбища: крест установлен на место, а само захоронение украшено алыми гвоздиками и букетом белых роз.

8 сентября 2024 года представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) заявили, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Бывший кавээнщик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили руководителя КВН за все сделанное для клуба. Также с Масляковым попрощались казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов.

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Могилу Александра Маслякова разрушили на Новодевичьем кладбище

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