Разумный дом, компания

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Рыбинская, 16

Индекс: 414041.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒178‒77‒19

Сайт: http://krovlja-i-fasady.clients.site

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду