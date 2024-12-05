Разумный дом, компания
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Рыбинская, 16
Индекс: 414041.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒178‒77‒19
Сайт: http://krovlja-i-fasady.clients.site
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду