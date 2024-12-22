Разумный выбор, многопрофильная компания
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒951‒686‒66‒60
Сайт: http://Crv.ucoz.ru
вид деятельности: Промышленное строительство, Ремонт / отделка помещений, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты