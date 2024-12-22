Разумный выбор, многопрофильная компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒951‒686‒66‒60

Сайт: http://Crv.ucoz.ru

вид деятельности: Промышленное строительство, Ремонт / отделка помещений, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты