РБ-ФАСАД, торговая компания
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Испытателей, 2
Индекс: 450074.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒917‒443‒29‒71
Сайт: http://70000001022656563.2gis.biz/
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты