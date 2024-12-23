РБ-ФАСАД, торговая компания

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Испытателей, 2

Индекс: 450074.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒917‒443‒29‒71

Сайт: http://70000001022656563.2gis.biz/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты