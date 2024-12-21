Redsnab, компания по продаже строительных материалов и промышленного оборудования
город: Тула
Район: Тула городской округ
Адрес: Некрасова, 7
Индекс: 300045.0
Телефон: +7 (4872) 52‒51‒55
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/HnY0lVLLm0
вид деятельности: Бетоносмесительные установки, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Деревообрабатывающий инструмент, Кабель / Провод, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Пневматическое / компрессорное оборудование, Сварочное оборудование, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Спецтехника / Вспомогательные устройства, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные м
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты