Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае оценили на международном уровне

Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае оценили на международном уровне

Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае оценили на международном уровне

22 ноября победу в номинации «Лучшая зарубежная референдумная кампания» политической премии «Гамбургский счет» одержал референдум Уругвая, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта премии, наряду с победителем, в этом году на победу в категории «Лучшая зарубежная референдумная кампания» были номинированы:

  • референдум по строительству АЭС в Казахстане;
  • референдум о ежегодной выплате 13-й пенсии в Швейцарии.

«Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае, получил высокую оценку жюри, потому что это уникальная ситуация. Не единичная – были другие подобные, когда избирателей удалось убедить рациональными аргументами не снижать пенсионный возраст. То есть пойти против популистских инициатив», – сказал президент политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

Референдум о снижении пенсионного возраста в Уругвае оценили на международном уровне

Политическая премия Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счет» присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали результативность, технологичность и креативность, соблюдая при этом демократические процедуры. Подготовка зарубежных номинаций «Гамбургского счета» реализуется в партнерстве с Институтом международных исследований МГИМО МИД РФ.

Недавно в Минтруда Казахстана назвали средний размер и количество пенсионеров.

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