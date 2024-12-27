Регион, оптовая компания по продаже строительных материалов

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Енисейская улица, 23Б

Индекс: 690039.0

Телефон: +7 (423) 239‒21‒91

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://region-gk.ru/

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Быстровозводимые здания / сооружения, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Огнеупорные материалы / изделия, Песок / Щебень, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 12:00, Вт: с 08:30 до 12:00, Ср: с 08:30 до 12:00, Чт: с 08:30 до 12:00, Пт: с 08:30 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк