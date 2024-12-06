Регионметаллсервис, производственное предприятие
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Кирзаводская, 1
Индекс: 630045.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒983‒304‒74‒86
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Полимерная порошковая окраска, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк