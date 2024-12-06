Регионметаллсервис, производственное предприятие

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Кирзаводская, 1

Индекс: 630045.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒983‒304‒74‒86

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоизделия, Полимерная порошковая окраска, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк