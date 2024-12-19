РегСтрой, интернет-магазин

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Академика Шварца, 17

Индекс: 620089.0

Телефон: +7 (343) 382‒37‒43

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://regstroy.com

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Подвесные потолки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком