Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Любите кофе? Подготовили обзор бытовой техники, которая варит его вкусно и быстро.

Составили рейтинг кофемашин для дома-2025 по отзывам пользователей на маркетплейсах. Изучайте и выбирайте идеальный вариант.

Все о подготовке к покупке

Важные характеристики

— Тип

— Количество рецептов

— Размеры

Рейтинг по категориям

— Капсульные

— Рожковые

— Капельные

— Автоматические недорогие

— С автоматическим приготовлением капучино

Короткий гид по выбору

Выбор кофемашины для дома в 2025: на что обращать внимание?

Кофемашины по-разному готовят кофе и могут использовать для этого цельное или молотое зерно, готовые капсулы или чалды. Изучите основные характеристики перед покупкой.

Тип

Техника делится на:

капсульную — совместима с фасованным в капсулы молотым зерном с ароматизаторами от определенного бренда;

рожковую — требует правильно утрамбовать молотое сырье в рожок;

капельную — варит большой объем черного кофе из молотого зерна;

автоматическую — умеет готовить эспрессо и капучино, взбивать молоко и греть воду для чая одним нажатием кнопки.

Количество рецептов

Капельные варят только фильтр-кофе.

Рожковые без капучинатора — только эспрессо. С ним — молочную пену для капучино или латте.

У капсульных меню зависит от производителя капсул.

Дорогие автоматические умеют готовить эспрессо, капучино, латте макиато и еще десятки рецептов.

Бюджетные автоматы могут предлагать только эспрессо и американо, а также капучинатор для отдельного взбивания молочной пены.

Размеры

Для студии или крошечной кухни ищите капсульную модель без капучинатора.

Автоматическая с емкостью для свежего молока и большим бункером для зерен займет половину стандартной столешницы.

Капельные и бытовые рожковые — промежуточный вариант.

Популярные модели

В обзоре кофемашин для дома-2025 найдутся компактные решения для людей, которым важно быстро взбодриться с утра, а также многофункциональные кофейные станции для любителей создавать свои рецепты.

Капсульные

С капсулами не нужно долго настраивать крепость, давление и температуру воды, а также убирать гущу из отсека. В списке лучших кофемашин для дома в 2025 году капсульных достаточно много. Ведь большинство людей хотят наслаждаться вкусным кофе, не задумываясь о рецепте и сложном уходе за техникой.

Nespresso Delonghi EN85. B Essenza Mini

Одна из самых маленьких моделей в обзоре. Но компактный прибор предлагает огромное меню.

Характеристики

ширина — 12 см;

высота — 23 см;

максимальная высота чашки — 12,5 см;

полезные опции — световое предупреждение об отсутствии воды, начале и окончании работы.

Плюсы

совместима с капсулами около 10 брендов — это делает меню практически неограниченным, а также помогает сэкономить на покупке капсул;

выдерживает большие нагрузки — в отзывах пишут, что модель бесперебойно работает в офисах.

Минусы

громкая работа;

контейнер для отходов вмещает всего 6 отработанных капсул — дома его придется очищать раз в 2-3 дня.

Kitfort КТ-7105-3

Компактная кофемашина с ярким современным дизайном. Может работать с капсулами двумя известных брендов, а также с молотым кофе.

Характеристики

ширина — 12 см;

высота — 28 см;

высота чашки — 7,5 см, до 9 см — если убрать поддон для сбора капель;

полезные опции — предсмачивание молотого кофе для раскрытия всех характеристик вкуса и аромата.

Плюсы

возможность переходить с молотого кофе на капсулы простой установкой адаптера;

совместимость с 2 брендами капсул;

отсек для воды с крышкой — его не обязательно снимать для пополнения.

Минусы

яркие оттенки в дизайне — доступны бирюзовый и салатовый, они подходят не для каждой кухни;

рожковая кофеварка для молотого кофе — придется учиться трамбовать его в рожок;

нельзя настроить работу помпы и нагревательных элементов — модель не подойдет тем, кто любит готовить эспрессо по классическому рецепту.

Krups KP1A35AS Dolce Gusto Piccolo XS

Одна из самых дешевых моделей в топе кофемашин для дома в 2025 году. Работает с капсулами одного бренда, но умеет готовить холодные и горячие напитки.

Характеристики

ширина — 14 см;

высота — 28 см;

высота чашки — 15 см;

полезные опции — приготовление холодных напитков.

Плюсы

стильный современный дизайн;

доступная цена;

холодные напитки.

Минусы

один бренд капсул;

тугая крышка отсека для капсул;

неудобная панель управления — на корпусе почти нет кнопок, придется внимательно изучать инструкцию.

Caffitaly Bianca S22

Одна из самых больших и дорогих капсульных моделей в рейтинге. Размеры увеличены за счет отсека для свежего молока и вместительного отделения для 18 отработанных капсул. Высокая цена объясняется широким набором функций. Эта модель — гибрид капсульной и автоматической.

Характеристики

ширина — 28 см;

высота — 36 см;

высота чашки — регулируемая;

полезные опции — автоматическая очистка всех узлов, автоматическое взбивание молочной пены из свежего молока, настройка крепости и объема на выходе.

Плюсы

автоматический капучинатор;

вместительные отсеки для молока, воды, отработанных упаковок.

Минусы

высокая цена — за такие деньги можно купить автоматическую зерновую кофемашину со встроенной кофемолкой, правда, без капучинатора;

шумная работа.

Рожковые

Варить кофе в рожковой кофемашине нужно уметь. Вкус и аромат зависят от выставленного давления, температуры, скорости пролива воды и даже плотности набивки молотых зерен в рожке. Но ценители безупречного эспрессо готовы прилагать усилия для его приготовления. Поэтому в рейтинге лучших кофемашин ежегодно встречаются несколько рожковых.

De’Longhi Dedica EC685

Рожковая кофеварка с полуавтоматическим капучинатором. Работает с утрамбованным в холдер молотым сырьем или с чалдами — аналог капсул, но совместимый с рожком.

Характеристики

ширина — 15 см;

высота — 30 см;

полезные опции — предупреждение об отсутствии воды, приготовление кипятка, автоматическое отключение.

Плюсы

доступная цена для модели с паровым капучинатором;

прочный металлический корпус;

одновременное приготовление двух чашек.

Минусы

нельзя отрегулировать давление;

некоторые пользователи жалуются на дребезжание при работе;

пластиковый темпер для трамбования в рожок — опытные бариста используют прочный металлический.

Vitek VT-1517

Компактная и недорогая рожковая кофеварка приближена к автоматической кофемашине с минимальным набором функций. Понравится людям, которые хотят готовить эспрессо быстро, не думая о настройках. Не понравится опытным бариста, которые хотят контролировать все этапы приготовления.

Характеристики

ширина — 23 см;

высота — 31 см;

полезные опции — подогрев чашек.

Плюсы

автоматический капучинатор, позволяющий поворотом ручки выбрать оптимальную плотность пены для капучино или латте;

русифицированная сенсорная панель управления;

простое использование — достаточно забить кофе в рожок и нажать на кнопку выбранного напитка.

Минусы

нет регулировки давления, температуры воды, скорости пролива;

бойлер нужно регулярно очищать от накипи.

Kitfort КТ-7321

Дорогая зерновая модель для тех, кто готов долго настраивать параметры ради безукоризненного эспрессо. Но можно и готовить кофе нажатием кнопки, сохранив заводские настройки и используя молотые зерна.

Характеристики

ширина — 49 см;

высота — 43 см;

полезные опции — платформа для подогрева чашек, полуавтоматический капучинатор.

Плюсы

одновременно автоматическая зерновая и рожковая кофемашина;

большой отсек для воды;

возможность настройки степени помола, контроля давления.

Минусы

нельзя контролировать температуру воды;

высокая цена;

большие размеры для рожковой модели.

Капельные

Капельные кофеварки умеют готовить только крепкий черный кофе из заранее смолотых зерен. Но делают это очень быстро и в больших объемах — 2 литра будут готовы меньше чем за 10 минут. У производительной и простой в использовании техники много поклонников, поэтому она регулярно попадает в рейтинги лучших решений для кофеманов.

Tefal Smart&Light CM600810

Модель, которая приготовит бодрящий напиток точно к пробуждению благодаря функции отложенного старта. Платформа будет поддерживать температуру кофе до 30 минут.

Характеристики

ширина — 24 см;

высота — 32 см;

единовременное приготовление — 1,25 литра или 10-15 чашек;

полезные опции — отложенный старт, выбор температуры напитка от 100 до 70 градусов Цельсия.

Плюсы

простая система управления, никаких лишних функций;

можно выбрать объем на выходе — не обязательно варить 1,25 литра.

Минусы

в комплекте нет многоразового фильтра;

только один напиток.

Kitfort KT-731

Кофеварка с русифицированной панелью управления и очень простым функционалом. Поддерживает температуру кофе до 40 минут.

Характеристики

высота — 35 см;

ширина — 28 см;

объем приготовления — 1,6 литра или от 15 чашек;

полезные функции — таймер с отложенным стартом, возможность останавливать приготовление и наполнять чашки, платформа с подогревом.

Плюсы

доступная цена — одна из самых дешевых моделей в нашем рейтинге;

большой объем;

многоразовый фильтр в комплекте.

Минусы

только один напиток;

нельзя выбрать температуру.

Автоматические бюджетные

Хорошая автоматическая кофемашина сама мелет зерна, взбивает молочную пену, очищает все узлы после работы. Стоит такая техника дорого. Но в рейтинге лучших по отзывам пользователей можно найти и относительно недорогие модели. Если вы видите предложение сильно дешевле, будьте внимательны. Возможно, это рожковая или даже капельная модель без кофемолки: их иногда тоже называют автоматами.

Kitfort КТ-7182

Оснащена и кофемолкой, и отсеком для готового молотого кофе. Интенсивность работы стальных жерновов можно настраивать, чтобы получить идеальный помол. В конструкцию входит трубка для взбивания молока, но добавлять пенку в эспрессо придется самостоятельно.

Характеристики

ширина — 27 см;

высота — 35 см;

количество напитков — американо, эспрессо, кипяток, молочная пена для капучино или латте;

что можно регулировать при приготовлении — помол, крепость, температуру, время взбивания молока;

полезные опции — платформа для подогрева чашек, регулируемый носик для работы с высокими и низкими кружками.

Плюсы

относительно доступная цена;

русскоязычное меню;

простая панель управления, с которой не придется долго разбираться;

набор для чистки в комплекте.

Минусы

маленькое меню;

полуавтоматический капучинатор;

неудобное расположение резервуара для воды — некоторым пользователям приходится двигать кофемашину, чтобы снять его.

Vitek Metropolis VT-8700

Автоматическая кофемашина для тех, кто любит качественный эспрессо, но может обойтись без латте и капучино. Модель готовит несколько видов черного кофе из зерен, но не умеет взбивать молочную пену.

Характеристики

высота — 31 см;

ширина — 19 см;

что можно регулировать при приготовлении — объем и температуру готового напитка, степень помола;

полезные опции — выдача горячей воды, одновременное наполнение двух чашек, платформа для их подогрева.

Плюсы

возможность создать свой идеальный рецепт эспрессо или американо;

простое управление;

компактные размеры.

Минусы

не делает напитки с молочной пеной;

требует настройки перед первым использованием.

С автоматическим приготовлением капучино

Для приготовления настоящего капучино нужно взбить молочную пенку оптимальной плотности и выбрать правильные пропорции молока и эспрессо. Это умеют автоматические кофемашины со встроенной системой взбивания и предустановленными рецептами. Они дорогие, но способны готовить много разных напитков одним нажатием кнопки.

Polaris PACM 2055AC

Автоматическая зерновая кофемашина с 5-ю предустановленными рецептами, в том числе латте и капучино. Владелец может доработать любой из них.

Характеристики

высота — 42 см;

ширина — 32 см;

способ управления — сенсорная панель с русскоязычным меню;

полезные опции — одновременный розлив в 2 чашки, горячее молоко без кофеина.

Плюсы

производитель обещает плотную и высокую молочную пенку;

возможность использования «из коробки», без долгой доработки рецептов.

Минусы

мало предустановленных рецептов;

нет функции выдачи горячей воды.

Jura E8

Самая дорогая модель в рейтинге домашних. По цене ближе к профессиональным. Но умеет готовить 12 разных напитков при минимальном участии владельца.

Характеристики

высота — 36 см;

ширина — 28 см;

полезные опции — отдельный капучинатор для молочной пены, выдача горячей воды, приготовление по таймеру, розлив 2 чашек одновременно.

Плюсы

предсмачивание;

огромное меню;

возможность индивидуальной настройки рецептов.

Минусы

высокая цена;

дорогое и сложное обслуживание.

Nivona CafeRomatica NICR 759

«Умная» автоматическая кофемашина, работающая с молотым и цельным зерном, взбивающая молоко, подогревающая воду для чая. Управлять ей можно и через мобильное приложение.

Характеристики

высота — 34 см;

ширина — 24 см;

полезные опции — приготовление по таймеру, предсмачивание кофе, возможность розлива в две чашки сразу (только для напитков без молочной пены), выбор температуры горячей воды.

Плюсы

управление через мобильное приложение;

возможность регулировать размер фракции после помола, температуру воды, крепость;

предустановленные рецепты популярных напитков.

Минусы

сложное и дорогое обслуживание;

слишком большое количество опций усложняет управление;

нельзя одновременно приготовить две чашки напитка с молочной пеной.

Какую кофемашину выбрать в 2025-м для дома: короткий гид

В первую очередь решите, готовы ли пить кофе из капсул или хотите наслаждаться ароматом свежепомолотых зерен. Если вам важно качество напитка, не обязательно заказывать модель с кофемолкой. Установите ее отдельно, а для варки эспрессо закажите недорогую рожковую модель с возможностью выбора настроек приготовления.

После этого подумайте, насколько любите капучино или латте. Если пьете его несколько раз в год, можно заказать отдельный ручной капучинатор в дополнение к недорогой капельной или рожковой кофеварке. Если вам важна качественная молочная пена, увеличивайте бюджет ради модели с автоматическим капучинатором.