Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Любите кофе? Подготовили обзор бытовой техники, которая варит его вкусно и быстро. 

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Составили рейтинг кофемашин для дома-2025 по отзывам пользователей на маркетплейсах. Изучайте и выбирайте идеальный вариант.

Все о подготовке к покупке

Важные характеристики
— Тип
— Количество рецептов  
— Размеры
Рейтинг по категориям
— Капсульные
— Рожковые
— Капельные
— Автоматические недорогие
— С автоматическим приготовлением капучино
Короткий гид по выбору

Выбор кофемашины для дома в 2025: на что обращать внимание?

Кофемашины по-разному готовят кофе и могут использовать для этого цельное или молотое зерно, готовые капсулы или чалды. Изучите основные характеристики перед покупкой.

Тип

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Техника делится на:

  • капсульную — совместима с фасованным в капсулы молотым зерном с ароматизаторами от определенного бренда;
  • рожковую — требует правильно утрамбовать молотое сырье в рожок;
  • капельную — варит большой объем черного кофе из молотого зерна;
  • автоматическую — умеет готовить эспрессо и капучино, взбивать молоко и греть воду для чая одним нажатием кнопки.

Количество рецептов

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

  • Капельные варят только фильтр-кофе.
  • Рожковые без капучинатора — только эспрессо. С ним — молочную пену для капучино или латте.
  • У капсульных меню зависит от производителя капсул.
  • Дорогие автоматические умеют готовить эспрессо, капучино, латте макиато и еще десятки рецептов.
  • Бюджетные автоматы могут предлагать только эспрессо и американо, а также капучинатор для отдельного взбивания молочной пены.

Размеры

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

  • Для студии или крошечной кухни ищите капсульную модель без капучинатора.
  • Автоматическая с емкостью для свежего молока и большим бункером для зерен займет половину стандартной столешницы.
  • Капельные и бытовые рожковые — промежуточный вариант.

Популярные модели

В обзоре кофемашин для дома-2025 найдутся компактные решения для людей, которым важно быстро взбодриться с утра, а также многофункциональные кофейные станции для любителей создавать свои рецепты.

Капсульные

С капсулами не нужно долго настраивать крепость, давление и температуру воды, а также убирать гущу из отсека. В списке лучших кофемашин для дома в 2025 году капсульных достаточно много. Ведь большинство людей хотят наслаждаться вкусным кофе, не задумываясь о рецепте и сложном уходе за техникой.

Nespresso Delonghi EN85. B Essenza Mini

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Одна из самых маленьких моделей в обзоре. Но компактный прибор предлагает огромное меню.

Характеристики

  • ширина — 12 см;
  • высота — 23 см;
  • максимальная высота чашки — 12,5 см;
  • полезные опции — световое предупреждение об отсутствии воды, начале и окончании работы.

Плюсы

  • совместима с капсулами около 10 брендов — это делает меню практически неограниченным, а также помогает сэкономить на покупке капсул;
  • выдерживает большие нагрузки — в отзывах пишут, что модель бесперебойно работает в офисах.

Минусы

  • громкая работа;
  • контейнер для отходов вмещает всего 6 отработанных капсул — дома его придется очищать раз в 2-3 дня.

Kitfort КТ-7105-3

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Компактная кофемашина с ярким современным дизайном. Может работать с капсулами двумя известных брендов, а также с молотым кофе.

Характеристики

  • ширина — 12 см;
  • высота — 28 см;
  • высота чашки — 7,5 см, до 9 см — если убрать поддон для сбора капель;
  • полезные опции — предсмачивание молотого кофе для раскрытия всех характеристик вкуса и аромата.

Плюсы

  • возможность переходить с молотого кофе на капсулы простой установкой адаптера;
  • совместимость с 2 брендами капсул;
  • отсек для воды с крышкой — его не обязательно снимать для пополнения.

Минусы

  • яркие оттенки в дизайне — доступны бирюзовый и салатовый, они подходят не для каждой кухни;
  • рожковая кофеварка для молотого кофе — придется учиться трамбовать его в рожок;
  • нельзя настроить работу помпы и нагревательных элементов — модель не подойдет тем, кто любит готовить эспрессо по классическому рецепту.

Krups KP1A35AS Dolce Gusto Piccolo XS

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Одна из самых дешевых моделей в топе кофемашин для дома в 2025 году. Работает с капсулами одного бренда, но умеет готовить холодные и горячие напитки.

Характеристики

  • ширина — 14 см;
  • высота — 28 см;
  • высота чашки — 15 см;
  • полезные опции — приготовление холодных напитков.

Плюсы

  • стильный современный дизайн;
  • доступная цена;
  • холодные напитки.

Минусы

  • один бренд капсул;
  • тугая крышка отсека для капсул;
  • неудобная панель управления — на корпусе почти нет кнопок, придется внимательно изучать инструкцию.

Caffitaly Bianca S22

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Одна из самых больших и дорогих капсульных моделей в рейтинге. Размеры увеличены за счет отсека для свежего молока и вместительного отделения для 18 отработанных капсул. Высокая цена объясняется широким набором функций. Эта модель — гибрид капсульной и автоматической.

Характеристики

  • ширина — 28 см;
  • высота — 36 см;
  • высота чашки — регулируемая;
  • полезные опции — автоматическая очистка всех узлов, автоматическое взбивание молочной пены из свежего молока, настройка крепости и объема на выходе.

Плюсы

  • автоматический капучинатор;
  • вместительные отсеки для молока, воды, отработанных упаковок.

Минусы

  • высокая цена — за такие деньги можно купить автоматическую зерновую кофемашину со встроенной кофемолкой, правда, без капучинатора;
  • шумная работа.

Рожковые

Варить кофе в рожковой кофемашине нужно уметь. Вкус и аромат зависят от выставленного давления, температуры, скорости пролива воды и даже плотности набивки молотых зерен в рожке. Но ценители безупречного эспрессо готовы прилагать усилия для его приготовления. Поэтому в рейтинге лучших кофемашин ежегодно встречаются несколько рожковых.

De’Longhi Dedica EC685

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Рожковая кофеварка с полуавтоматическим капучинатором. Работает с утрамбованным в холдер молотым сырьем или с чалдами — аналог капсул, но совместимый с рожком.

Характеристики

  • ширина — 15 см;
  • высота — 30 см;
  • полезные опции — предупреждение об отсутствии воды, приготовление кипятка, автоматическое отключение.

Плюсы

  • доступная цена для модели с паровым капучинатором;
  • прочный металлический корпус;
  • одновременное приготовление двух чашек.

Минусы

  • нельзя отрегулировать давление;
  • некоторые пользователи жалуются на дребезжание при работе;
  • пластиковый темпер для трамбования в рожок — опытные бариста используют прочный металлический.

Vitek VT-1517

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Компактная и недорогая рожковая кофеварка приближена к автоматической кофемашине с минимальным набором функций. Понравится людям, которые хотят готовить эспрессо быстро, не думая о настройках. Не понравится опытным бариста, которые хотят контролировать все этапы приготовления.

Характеристики

  • ширина — 23 см;
  • высота — 31 см; 
  • полезные опции — подогрев чашек.

Плюсы

  • автоматический капучинатор, позволяющий поворотом ручки выбрать оптимальную плотность пены для капучино или латте;
  • русифицированная сенсорная панель управления;
  • простое использование — достаточно забить кофе в рожок и нажать на кнопку выбранного напитка.

Минусы

  • нет регулировки давления, температуры воды, скорости пролива;
  • бойлер нужно регулярно очищать от накипи.

Kitfort КТ-7321

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Дорогая зерновая модель для тех, кто готов долго настраивать параметры ради безукоризненного эспрессо. Но можно и готовить кофе нажатием кнопки, сохранив заводские настройки и используя молотые зерна.

Характеристики

  • ширина — 49 см;
  • высота — 43 см;
  • полезные опции — платформа для подогрева чашек, полуавтоматический капучинатор.

Плюсы

  • одновременно автоматическая зерновая и рожковая кофемашина;
  • большой отсек для воды;
  • возможность настройки степени помола, контроля давления.

Минусы

  • нельзя контролировать температуру воды;
  • высокая цена;
  • большие размеры для рожковой модели.

Капельные

Капельные кофеварки умеют готовить только крепкий черный кофе из заранее смолотых зерен. Но делают это очень быстро и в больших объемах — 2 литра будут готовы меньше чем за 10 минут. У производительной и простой в использовании техники много поклонников, поэтому она регулярно попадает в рейтинги лучших решений для кофеманов.

Tefal Smart&Light CM600810

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Модель, которая приготовит бодрящий напиток точно к пробуждению благодаря функции отложенного старта. Платформа будет поддерживать температуру кофе до 30 минут.

Характеристики

  • ширина — 24 см;
  • высота — 32 см;
  • единовременное приготовление — 1,25 литра или 10-15 чашек;
  • полезные опции — отложенный старт, выбор температуры напитка от 100 до 70 градусов Цельсия.

Плюсы

  • простая система управления, никаких лишних функций;
  • можно выбрать объем на выходе — не обязательно варить 1,25 литра.

Минусы

  • в комплекте нет многоразового фильтра;
  • только один напиток.

Kitfort KT-731

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Кофеварка с русифицированной панелью управления и очень простым функционалом. Поддерживает температуру кофе до 40 минут.

Характеристики

  • высота — 35 см;
  • ширина — 28 см;
  • объем приготовления — 1,6 литра или от 15 чашек;
  • полезные функции — таймер с отложенным стартом, возможность останавливать приготовление и наполнять чашки, платформа с подогревом.

Плюсы

  • доступная цена — одна из самых дешевых моделей в нашем рейтинге; 
  • большой объем;
  • многоразовый фильтр в комплекте.

Минусы

  • только один напиток;
  • нельзя выбрать температуру.

Автоматические бюджетные

Хорошая автоматическая кофемашина сама мелет зерна, взбивает молочную пену, очищает все узлы после работы. Стоит такая техника дорого. Но в рейтинге лучших по отзывам пользователей можно найти и относительно недорогие модели. Если вы видите предложение сильно дешевле, будьте внимательны. Возможно, это рожковая или даже капельная модель без кофемолки: их иногда тоже называют автоматами.

Kitfort КТ-7182

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Оснащена и кофемолкой, и отсеком для готового молотого кофе. Интенсивность работы стальных жерновов можно настраивать, чтобы получить идеальный помол. В конструкцию входит трубка для взбивания молока, но добавлять пенку в эспрессо придется самостоятельно.

Характеристики

  • ширина — 27 см;
  • высота — 35 см;
  • количество напитков — американо, эспрессо, кипяток, молочная пена для капучино или латте;
  • что можно регулировать при приготовлении — помол, крепость, температуру, время взбивания молока;
  • полезные опции — платформа для подогрева чашек, регулируемый носик для работы с высокими и низкими кружками.

Плюсы

  • относительно доступная цена;
  • русскоязычное меню;
  • простая панель управления, с которой не придется долго разбираться;
  • набор для чистки в комплекте.

Минусы

  • маленькое меню;
  • полуавтоматический капучинатор;
  • неудобное расположение резервуара для воды — некоторым пользователям приходится двигать кофемашину, чтобы снять его.

Vitek Metropolis VT-8700

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Автоматическая кофемашина для тех, кто любит качественный эспрессо, но может обойтись без латте и капучино. Модель готовит несколько видов черного кофе из зерен, но не умеет взбивать молочную пену.

Характеристики

  • высота — 31 см;
  • ширина — 19 см;
  • что можно регулировать при приготовлении — объем и температуру готового напитка, степень помола;
  • полезные опции — выдача горячей воды, одновременное наполнение двух чашек, платформа для их подогрева.

Плюсы

  • возможность создать свой идеальный рецепт эспрессо или американо;
  • простое управление;
  • компактные размеры.

Минусы

  • не делает напитки с молочной пеной;
  • требует настройки перед первым использованием.

С автоматическим приготовлением капучино

Для приготовления настоящего капучино нужно взбить молочную пенку оптимальной плотности и выбрать правильные пропорции молока и эспрессо. Это умеют автоматические кофемашины со встроенной системой взбивания и предустановленными рецептами. Они дорогие, но способны готовить много разных напитков одним нажатием кнопки.

Polaris PACM 2055AC

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Автоматическая зерновая кофемашина с 5-ю предустановленными рецептами, в том числе латте и капучино. Владелец может доработать любой из них.

Характеристики

  • высота — 42 см;
  • ширина — 32 см;
  • способ управления — сенсорная панель с русскоязычным меню;
  • полезные опции — одновременный розлив в 2 чашки, горячее молоко без кофеина.

Плюсы

  • производитель обещает плотную и высокую молочную пенку;
  • возможность использования «из коробки», без долгой доработки рецептов.

Минусы

  • мало предустановленных рецептов;
  • нет функции выдачи горячей воды.

Jura E8

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

Самая дорогая модель в рейтинге домашних. По цене ближе к профессиональным. Но умеет готовить 12 разных напитков при минимальном участии владельца.

Характеристики

  • высота — 36 см;
  • ширина — 28 см;
  • полезные опции — отдельный капучинатор для молочной пены, выдача горячей воды, приготовление по таймеру, розлив 2 чашек одновременно.

Плюсы

  • предсмачивание;
  • огромное меню;
  • возможность индивидуальной настройки рецептов.

Минусы

  • высокая цена;
  • дорогое и сложное обслуживание.

Nivona CafeRomatica NICR 759

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

«Умная» автоматическая кофемашина, работающая с молотым и цельным зерном, взбивающая молоко, подогревающая воду для чая. Управлять ей можно и через мобильное приложение.

Характеристики

  • высота — 34 см;
  • ширина — 24 см;
  • полезные опции — приготовление по таймеру, предсмачивание кофе, возможность розлива в две чашки сразу (только для напитков без молочной пены), выбор температуры горячей воды.

Плюсы

  • управление через мобильное приложение;
  • возможность регулировать размер фракции после помола, температуру воды, крепость;
  • предустановленные рецепты популярных напитков.

Минусы

  • сложное и дорогое обслуживание;
  • слишком большое количество опций усложняет управление;
  • нельзя одновременно приготовить две чашки напитка с молочной пеной.

Какую кофемашину выбрать в 2025-м для дома: короткий гид

Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино

В первую очередь решите, готовы ли пить кофе из капсул или хотите наслаждаться ароматом свежепомолотых зерен. Если вам важно качество напитка, не обязательно заказывать модель с кофемолкой. Установите ее отдельно, а для варки эспрессо закажите недорогую рожковую модель с возможностью выбора настроек приготовления.

После этого подумайте, насколько любите капучино или латте. Если пьете его несколько раз в год, можно заказать отдельный ручной капучинатор в дополнение к недорогой капельной или рожковой кофеварке. Если вам важна качественная молочная пена, увеличивайте бюджет ради модели с автоматическим капучинатором.

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