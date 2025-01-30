Рейтинг кофемашин для дома-2025: топ-14 моделей для приготовления эспрессо, фильтр-кофе и капучино
Любите кофе? Подготовили обзор бытовой техники, которая варит его вкусно и быстро.
Составили рейтинг кофемашин для дома-2025 по отзывам пользователей на маркетплейсах. Изучайте и выбирайте идеальный вариант.
Все о подготовке к покупке
Важные характеристики
— Тип
— Количество рецептов
— Размеры
Рейтинг по категориям
— Капсульные
— Рожковые
— Капельные
— Автоматические недорогие
— С автоматическим приготовлением капучино
Короткий гид по выбору
Выбор кофемашины для дома в 2025: на что обращать внимание?
Кофемашины по-разному готовят кофе и могут использовать для этого цельное или молотое зерно, готовые капсулы или чалды. Изучите основные характеристики перед покупкой.
Тип
Техника делится на:
- капсульную — совместима с фасованным в капсулы молотым зерном с ароматизаторами от определенного бренда;
- рожковую — требует правильно утрамбовать молотое сырье в рожок;
- капельную — варит большой объем черного кофе из молотого зерна;
- автоматическую — умеет готовить эспрессо и капучино, взбивать молоко и греть воду для чая одним нажатием кнопки.
Количество рецептов
- Капельные варят только фильтр-кофе.
- Рожковые без капучинатора — только эспрессо. С ним — молочную пену для капучино или латте.
- У капсульных меню зависит от производителя капсул.
- Дорогие автоматические умеют готовить эспрессо, капучино, латте макиато и еще десятки рецептов.
- Бюджетные автоматы могут предлагать только эспрессо и американо, а также капучинатор для отдельного взбивания молочной пены.
Размеры
- Для студии или крошечной кухни ищите капсульную модель без капучинатора.
- Автоматическая с емкостью для свежего молока и большим бункером для зерен займет половину стандартной столешницы.
- Капельные и бытовые рожковые — промежуточный вариант.
Популярные модели
В обзоре кофемашин для дома-2025 найдутся компактные решения для людей, которым важно быстро взбодриться с утра, а также многофункциональные кофейные станции для любителей создавать свои рецепты.
Капсульные
С капсулами не нужно долго настраивать крепость, давление и температуру воды, а также убирать гущу из отсека. В списке лучших кофемашин для дома в 2025 году капсульных достаточно много. Ведь большинство людей хотят наслаждаться вкусным кофе, не задумываясь о рецепте и сложном уходе за техникой.
Nespresso Delonghi EN85. B Essenza Mini
Одна из самых маленьких моделей в обзоре. Но компактный прибор предлагает огромное меню.
Характеристики
- ширина — 12 см;
- высота — 23 см;
- максимальная высота чашки — 12,5 см;
- полезные опции — световое предупреждение об отсутствии воды, начале и окончании работы.
Плюсы
- совместима с капсулами около 10 брендов — это делает меню практически неограниченным, а также помогает сэкономить на покупке капсул;
- выдерживает большие нагрузки — в отзывах пишут, что модель бесперебойно работает в офисах.
Минусы
- громкая работа;
- контейнер для отходов вмещает всего 6 отработанных капсул — дома его придется очищать раз в 2-3 дня.
Kitfort КТ-7105-3
Компактная кофемашина с ярким современным дизайном. Может работать с капсулами двумя известных брендов, а также с молотым кофе.
Характеристики
- ширина — 12 см;
- высота — 28 см;
- высота чашки — 7,5 см, до 9 см — если убрать поддон для сбора капель;
- полезные опции — предсмачивание молотого кофе для раскрытия всех характеристик вкуса и аромата.
Плюсы
- возможность переходить с молотого кофе на капсулы простой установкой адаптера;
- совместимость с 2 брендами капсул;
- отсек для воды с крышкой — его не обязательно снимать для пополнения.
Минусы
- яркие оттенки в дизайне — доступны бирюзовый и салатовый, они подходят не для каждой кухни;
- рожковая кофеварка для молотого кофе — придется учиться трамбовать его в рожок;
- нельзя настроить работу помпы и нагревательных элементов — модель не подойдет тем, кто любит готовить эспрессо по классическому рецепту.
Krups KP1A35AS Dolce Gusto Piccolo XS
Одна из самых дешевых моделей в топе кофемашин для дома в 2025 году. Работает с капсулами одного бренда, но умеет готовить холодные и горячие напитки.
Характеристики
- ширина — 14 см;
- высота — 28 см;
- высота чашки — 15 см;
- полезные опции — приготовление холодных напитков.
Плюсы
- стильный современный дизайн;
- доступная цена;
- холодные напитки.
Минусы
- один бренд капсул;
- тугая крышка отсека для капсул;
- неудобная панель управления — на корпусе почти нет кнопок, придется внимательно изучать инструкцию.
Caffitaly Bianca S22
Одна из самых больших и дорогих капсульных моделей в рейтинге. Размеры увеличены за счет отсека для свежего молока и вместительного отделения для 18 отработанных капсул. Высокая цена объясняется широким набором функций. Эта модель — гибрид капсульной и автоматической.
Характеристики
- ширина — 28 см;
- высота — 36 см;
- высота чашки — регулируемая;
- полезные опции — автоматическая очистка всех узлов, автоматическое взбивание молочной пены из свежего молока, настройка крепости и объема на выходе.
Плюсы
- автоматический капучинатор;
- вместительные отсеки для молока, воды, отработанных упаковок.
Минусы
- высокая цена — за такие деньги можно купить автоматическую зерновую кофемашину со встроенной кофемолкой, правда, без капучинатора;
- шумная работа.
Рожковые
Варить кофе в рожковой кофемашине нужно уметь. Вкус и аромат зависят от выставленного давления, температуры, скорости пролива воды и даже плотности набивки молотых зерен в рожке. Но ценители безупречного эспрессо готовы прилагать усилия для его приготовления. Поэтому в рейтинге лучших кофемашин ежегодно встречаются несколько рожковых.
De’Longhi Dedica EC685
Рожковая кофеварка с полуавтоматическим капучинатором. Работает с утрамбованным в холдер молотым сырьем или с чалдами — аналог капсул, но совместимый с рожком.
Характеристики
- ширина — 15 см;
- высота — 30 см;
- полезные опции — предупреждение об отсутствии воды, приготовление кипятка, автоматическое отключение.
Плюсы
- доступная цена для модели с паровым капучинатором;
- прочный металлический корпус;
- одновременное приготовление двух чашек.
Минусы
- нельзя отрегулировать давление;
- некоторые пользователи жалуются на дребезжание при работе;
- пластиковый темпер для трамбования в рожок — опытные бариста используют прочный металлический.
Vitek VT-1517
Компактная и недорогая рожковая кофеварка приближена к автоматической кофемашине с минимальным набором функций. Понравится людям, которые хотят готовить эспрессо быстро, не думая о настройках. Не понравится опытным бариста, которые хотят контролировать все этапы приготовления.
Характеристики
- ширина — 23 см;
- высота — 31 см;
- полезные опции — подогрев чашек.
Плюсы
- автоматический капучинатор, позволяющий поворотом ручки выбрать оптимальную плотность пены для капучино или латте;
- русифицированная сенсорная панель управления;
- простое использование — достаточно забить кофе в рожок и нажать на кнопку выбранного напитка.
Минусы
- нет регулировки давления, температуры воды, скорости пролива;
- бойлер нужно регулярно очищать от накипи.
Kitfort КТ-7321
Дорогая зерновая модель для тех, кто готов долго настраивать параметры ради безукоризненного эспрессо. Но можно и готовить кофе нажатием кнопки, сохранив заводские настройки и используя молотые зерна.
Характеристики
- ширина — 49 см;
- высота — 43 см;
- полезные опции — платформа для подогрева чашек, полуавтоматический капучинатор.
Плюсы
- одновременно автоматическая зерновая и рожковая кофемашина;
- большой отсек для воды;
- возможность настройки степени помола, контроля давления.
Минусы
- нельзя контролировать температуру воды;
- высокая цена;
- большие размеры для рожковой модели.
Капельные
Капельные кофеварки умеют готовить только крепкий черный кофе из заранее смолотых зерен. Но делают это очень быстро и в больших объемах — 2 литра будут готовы меньше чем за 10 минут. У производительной и простой в использовании техники много поклонников, поэтому она регулярно попадает в рейтинги лучших решений для кофеманов.
Tefal Smart&Light CM600810
Модель, которая приготовит бодрящий напиток точно к пробуждению благодаря функции отложенного старта. Платформа будет поддерживать температуру кофе до 30 минут.
Характеристики
- ширина — 24 см;
- высота — 32 см;
- единовременное приготовление — 1,25 литра или 10-15 чашек;
- полезные опции — отложенный старт, выбор температуры напитка от 100 до 70 градусов Цельсия.
Плюсы
- простая система управления, никаких лишних функций;
- можно выбрать объем на выходе — не обязательно варить 1,25 литра.
Минусы
- в комплекте нет многоразового фильтра;
- только один напиток.
Kitfort KT-731
Кофеварка с русифицированной панелью управления и очень простым функционалом. Поддерживает температуру кофе до 40 минут.
Характеристики
- высота — 35 см;
- ширина — 28 см;
- объем приготовления — 1,6 литра или от 15 чашек;
- полезные функции — таймер с отложенным стартом, возможность останавливать приготовление и наполнять чашки, платформа с подогревом.
Плюсы
- доступная цена — одна из самых дешевых моделей в нашем рейтинге;
- большой объем;
- многоразовый фильтр в комплекте.
Минусы
- только один напиток;
- нельзя выбрать температуру.
Автоматические бюджетные
Хорошая автоматическая кофемашина сама мелет зерна, взбивает молочную пену, очищает все узлы после работы. Стоит такая техника дорого. Но в рейтинге лучших по отзывам пользователей можно найти и относительно недорогие модели. Если вы видите предложение сильно дешевле, будьте внимательны. Возможно, это рожковая или даже капельная модель без кофемолки: их иногда тоже называют автоматами.
Kitfort КТ-7182
Оснащена и кофемолкой, и отсеком для готового молотого кофе. Интенсивность работы стальных жерновов можно настраивать, чтобы получить идеальный помол. В конструкцию входит трубка для взбивания молока, но добавлять пенку в эспрессо придется самостоятельно.
Характеристики
- ширина — 27 см;
- высота — 35 см;
- количество напитков — американо, эспрессо, кипяток, молочная пена для капучино или латте;
- что можно регулировать при приготовлении — помол, крепость, температуру, время взбивания молока;
- полезные опции — платформа для подогрева чашек, регулируемый носик для работы с высокими и низкими кружками.
Плюсы
- относительно доступная цена;
- русскоязычное меню;
- простая панель управления, с которой не придется долго разбираться;
- набор для чистки в комплекте.
Минусы
- маленькое меню;
- полуавтоматический капучинатор;
- неудобное расположение резервуара для воды — некоторым пользователям приходится двигать кофемашину, чтобы снять его.
Vitek Metropolis VT-8700
Автоматическая кофемашина для тех, кто любит качественный эспрессо, но может обойтись без латте и капучино. Модель готовит несколько видов черного кофе из зерен, но не умеет взбивать молочную пену.
Характеристики
- высота — 31 см;
- ширина — 19 см;
- что можно регулировать при приготовлении — объем и температуру готового напитка, степень помола;
- полезные опции — выдача горячей воды, одновременное наполнение двух чашек, платформа для их подогрева.
Плюсы
- возможность создать свой идеальный рецепт эспрессо или американо;
- простое управление;
- компактные размеры.
Минусы
- не делает напитки с молочной пеной;
- требует настройки перед первым использованием.
С автоматическим приготовлением капучино
Для приготовления настоящего капучино нужно взбить молочную пенку оптимальной плотности и выбрать правильные пропорции молока и эспрессо. Это умеют автоматические кофемашины со встроенной системой взбивания и предустановленными рецептами. Они дорогие, но способны готовить много разных напитков одним нажатием кнопки.
Polaris PACM 2055AC
Автоматическая зерновая кофемашина с 5-ю предустановленными рецептами, в том числе латте и капучино. Владелец может доработать любой из них.
Характеристики
- высота — 42 см;
- ширина — 32 см;
- способ управления — сенсорная панель с русскоязычным меню;
- полезные опции — одновременный розлив в 2 чашки, горячее молоко без кофеина.
Плюсы
- производитель обещает плотную и высокую молочную пенку;
- возможность использования «из коробки», без долгой доработки рецептов.
Минусы
- мало предустановленных рецептов;
- нет функции выдачи горячей воды.
Jura E8
Самая дорогая модель в рейтинге домашних. По цене ближе к профессиональным. Но умеет готовить 12 разных напитков при минимальном участии владельца.
Характеристики
- высота — 36 см;
- ширина — 28 см;
- полезные опции — отдельный капучинатор для молочной пены, выдача горячей воды, приготовление по таймеру, розлив 2 чашек одновременно.
Плюсы
- предсмачивание;
- огромное меню;
- возможность индивидуальной настройки рецептов.
Минусы
- высокая цена;
- дорогое и сложное обслуживание.
Nivona CafeRomatica NICR 759
«Умная» автоматическая кофемашина, работающая с молотым и цельным зерном, взбивающая молоко, подогревающая воду для чая. Управлять ей можно и через мобильное приложение.
Характеристики
- высота — 34 см;
- ширина — 24 см;
- полезные опции — приготовление по таймеру, предсмачивание кофе, возможность розлива в две чашки сразу (только для напитков без молочной пены), выбор температуры горячей воды.
Плюсы
- управление через мобильное приложение;
- возможность регулировать размер фракции после помола, температуру воды, крепость;
- предустановленные рецепты популярных напитков.
Минусы
- сложное и дорогое обслуживание;
- слишком большое количество опций усложняет управление;
- нельзя одновременно приготовить две чашки напитка с молочной пеной.
Какую кофемашину выбрать в 2025-м для дома: короткий гид
В первую очередь решите, готовы ли пить кофе из капсул или хотите наслаждаться ароматом свежепомолотых зерен. Если вам важно качество напитка, не обязательно заказывать модель с кофемолкой. Установите ее отдельно, а для варки эспрессо закажите недорогую рожковую модель с возможностью выбора настроек приготовления.
После этого подумайте, насколько любите капучино или латте. Если пьете его несколько раз в год, можно заказать отдельный ручной капучинатор в дополнение к недорогой капельной или рожковой кофеварке. Если вам важна качественная молочная пена, увеличивайте бюджет ради модели с автоматическим капучинатором.