Рейтинг лучших вертикальных пылесосов для дома 2025: 15 популярных моделей с разным функционалом

Есть несколько способов ускорить уборку. Например, взять вертикальный пылесос вместо обычного. Рассказываем, какие модели хорошо себя зарекомендовали.

Включили в рейтинг вертикальных пылесосов-2025 модели, на которые оставили много положительных отзывов на маркетплейсах. Узнайте, какая техника часто получала 5 звезд из 5.

Важные характеристики и актуальный топ моделей

Важные характеристики

— Питание

— Возможность вымыть пол

— Дополнительные функции

Рейтинг по категориям

— Сетевые

— Аккумуляторные

— Только сухая чистка

— Моющие

— Мощность от 650 Вт

— Бюджетные

Нюансы выбора

Что учесть при выборе вертикального пылесоса: важные функции

Вертикальные пылесосы предлагают десятки известных брендов. Модели могут отличаться размерами, ценой, типом питания, способом удаления загрязнений и множеством других характеристик.

Питание

Устройству с аккумулятором для работы не нужна розетка. Но беспроводные модели всегда менее мощные и более тяжелые, чем сетевые. Даже емкий аккумулятор не выдержит долгую работу мотора на высоких оборотах. В турборежиме свежей батареи хватит на 7-20 минут. При минимальной мощности — от получаса до часа. После этого устройство нужно заряжать от 3 часов. Со временем аккумуляторы стареют и держат заряд хуже. Но быстрая уборка полов в одной комнате редко занимает больше 10 минут, поэтому аккумуляторные модели достаточно популярны.

При выборе проводной техники необходимо оценить длину шнура, способ его сматывания, наличие держателя на ручке. Самые удобные устройства прячут шнур в отсек по нажатию кнопки, позволяют закрепить часть длинного провода на ручке, чтобы она не путалась под ногами при уборке.

Наличие бака для воды или парогенератора

Любой вертикальный пылесос убирает пыль и мелкий мусор с поверхностей. Но некоторые также умеют мыть их. Есть два вида влажной уборки.

На ручку крепится небольшая емкость, куда владелец наливает чистую воду или раствор из моющего средства. Иногда производитель ставит рядом емкость для отработанной воды. В упаковке вы найдете щетку с насадкой-тряпочкой из мягкой синтетической ткани или круглыми текстильными роликами. Техника сама смачивает и отжимает насадку, владельцу нужно лишь водить по поверхности.

В конструкцию входит парогенератор. В комплект поставки — насадка-отпариватель. Ее можно использовать для удаления въевшихся пятен с пола, слоя жира с кухонных фасадов. Но отдельное устройство обычно мощнее и производительнее, чем встроенное в пылесос.

У решений с баком для воды может быть функция удаления пролитой жидкости. Она немного увеличивает цену, но очень удобна, особенно в доме, где есть непоседливые дети.

Полезные опции

Пользователи хвалят следующие опции вертикальных пылесосов:

подсветку зоны уборки — позволяет разглядеть пропущенный мусор и шерстинки;

самоочистку щетки — убирает налипшие на нее волоски;

вертикальную парковку — позволяет устройству стоять ровно без поддержки;

вращение щетки — упрощает уборку труднодоступных зон.

К сомнительным опциям относят систему управления с голосовым помощником. Он предупреждает о скором отключении батареи, переполнении мусоросборника или бака для грязной воды. Но это можно увидеть на дисплее. Озвучка нравится не всем, но в тех моделях, где она есть, отключить ее сложно.

Топ вертикальных пылесосов-2025: выбор лучшего решения

В топе маркетплейсов в 2025-м вертикальные беспроводные пылесосы соседствуют с аккумуляторными, есть решения только с пылесборниками и с дополнительными водяными баками. Собрали популярные недорогие и мощные приборы с разными типами питания и способами работы в одном обзоре.

Проводные

С ними можно убирать дом часами и не переживать, что аккумулятор внезапно сядет. При выборе стоит оценить длину шнура и соотнести с расположением розеток у вас в квартире. Если ни одна розетка не дает дотянуться до углов, можно использовать удлинитель. Но это лишает вертикальный пылесос одного из главных преимуществ — возможности быстро начать уборку без долгой сборки элементов.

Deerma DX700 PRO Combo

Оптимальный вариант для быстрой поддерживающей уборки. Хорошо справляется с мусором на любых гладких покрытиях, вроде линолеума, чуть хуже — с удалением въевшихся загрязнений из ковролина и обивки.

Характеристики

длина провода — 5 м;

мощность — 210 Вт;

вес — 3,4 кг;

в стоимость входят 3 аксессуара для разной уборки;

исключительно для сухой чистки.

Плюсы

съемная ручная часть — ее используют для удаления пыли с подоконников, столешниц, верхушек шкафов;

в собранном виде компактен.

Минусы

нет вертикальной парковки;

шнур надо сматывать вручную.

Xiaomi Mijia Vacuum Cleaner 2

Пылесос с длинным шнуром обещает не только удаление пыли с пола и мебели, но и поддержание чистоты воздуха в квартире. За здоровый микроклимат отвечает система, фильтрующая мельчайшие частицы.

Характеристики

вес — 2,6 кг;

мощность всасывания — 600 Вт;

максимальное расстояние до розетки — 5 м;

тип уборки — сухая;

в стоимость входят 3 аксессуара для разных участков квартиры.

Плюсы

быстрые и простые снятие и промывка пылесборника;

доступная цена;

тонкая основная щетка, легко проходящая под кроватями и не оставляющая пыли у кромки плинтусов.

Минусы

по мнению некоторых владельцев, не справляется с глубокой очисткой диванов и кресел;

5-метрового шнура для просторной комнаты может не хватить.

Беспроводные

Аккумулятор позволяет не зависеть от розетки и не спотыкаться об провод, поэтому у таких моделей много поклонников. Но при выборе важно смотреть на время, которое техника может продержаться на батарее. Убедитесь, что его хватит хотя бы на одну комнату.

Tuvio TVC02W

Модель с функцией влажной уборки нравится людям, которым важна чистота воздуха в квартире. Чистую воду в отсеке прибор стерилизует перед мытьем пола, а выходящий воздух пропускает через HEPA-фильтр, удерживающий аллергены и пылевых клещей.

Характеристики

вес — 4 кг до того, как вы залили воду;

мощность — 180 Вт;

время уборки без остановки — до 30 минут;

вместимость емкости для воды — 0,8 литра.

Плюсы

возможность самоочистки на базе;

голосовой помощник предупредит о том, что пора зарядить аккумулятор, опорожнить пылесборник.

Минусы

некоторым пользователям сухая уборка кажется недостаточно тщательной — они жалуются, что с мягкой мебелью и длинноворсовыми коврами прибор не справляется;

короткое время работы от батареи — при максимальной мощности будет меньше заявленного.

Dreame V11 SE

Легкая аккумуляторная модель для удаления пыли с ковров, мягкой мебели, любых твердых поверхностей. По заявлениям производителя, способна бороться с пылевыми клещами.

Характеристики

вес с базовой насадкой — 1,6 кг;

мощность — 150 Вт;

расчетная емкость аккумулятора — до часа неинтенсивной чистки, в турборежиме — до 7 мин;

восстановление аккумулятора — 3,5 часа;

6 щеток.

Плюсы

небольшой вес;

вертикальная парковка;

много насадок для труднодоступных поверхностей;

относительно тихий.

Минусы

не слишком емкий аккумулятор;

недостаточно интенсивное всасывание;

нет сетевого шнура.

Моющие

Сразу пропылесосят и протрут полы. А владельцу остается лишь вылить грязную воду, почистить фильтр и постирать насадку.

Deerma DEM-VX96W

Универсальная модель, оснащенная емким аккумулятором и длинным проводом, может убирать мелкие сухие частицы и протирать твердые покрытия.

Характеристики

вес — 5,6 кг;

вместимость емкости для воды — 620 мл;

минимальное расстояние до розетки — 1 м;

работа на одной зарядке — до 45 минут;

мощность — 210 Вт.

Плюсы

вращающаяся щетка;

высокое качество работы — по отзывам, справляется с кошачьей шерстью и длинными волосами, мелким песком;

качественная чистка труднодоступных участков возле плинтусов и стен за счет конструкции щетки.

Минусы

большой вес;

непродуманное крепление для провода и основного корпуса на стоянке — некоторые пользователи жалуются, что фиксаторы ничего не держат;

короткий шнур.

Polaris PVCS 4050 Cyclonic PRO

Беспроводной прибор, которым можно чистить ковры, мыть плитку или ламинат.

Характеристики

мощность — 180 Вт;

вес — 4,4 кг;

срок непрерывной работы — до часа по заявлениям производителя, но по отзывам владельцев — гораздо меньше;

восстановление батареи — от 4 часов;

5 разных аксессуаров в комплекте.

Плюсы

может подлезать под диваны и проходиться по углам за счет складной ручки и особой формы щетки;

есть подсветка;

стоит без поддержки;

относительно тихая работа.

Минусы

тяжелый:

маленькие пылесборник и бак для воды — 0,4 и 0,2 л соответственно;

слабое всасывание, быстрый расход энергии при турборежиме.

Только сухая чистка

Даже мощным моющим пылесосом не вымыть полы так же тщательно, как вручную. Поэтому многие предпочитают модели для сухой чистки, позволяющие как следует подготовить поверхности к влажной уборке. Когда на полу ни пылинки, его просто отмыть даже ручной «лентяйкой».

Tefal X-Force Flex 15.60 TY99F1WO

Аккумуляторный пылесос со складной ручкой, упрощающей доступ к углам. Оснащен микрофильтрами, гарантирующими, что вся пыль останется в мусоросборнике.

Характеристики

мощность — 230 Вт;

вес с базовой насадкой — 3,2 кг;

расчетный срок жизни аккумулятора — до 80 минут;

восстановление заряда — от 180 минут;

количество насадок — 5.

Плюсы

пользователи хвалят за мощность и тщательное удаление пыли из мягкой мебели;

складная ручка;

запасной фильтр входит в стоимость, основной при быстрой и простой регулярной чистке служит долго.

Минусы

дорогой для такой комплектации и только сухой уборки;

в собранном виде громоздкий из-за крепления крупных насадок к ручке;

при тщательной чистке обивки батарея держит заряд в 2-3 раза меньше.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite

Недорогая беспроводная модель, с устройством которой не придется долго разбираться. Особенно удобна для поддерживающей уборки и сбора чего-то просыпанного.

Характеристики

работа на одном заряде — до 45 мин;

его восстановление — от 5 часов;

мощность — 215 Вт;

вес с базовой насадкой — 2,4 кг;

входящие в стоимость щетки — 3.

Плюсы

доступная цена;

небольшой вес;

простая сборка и разборка;

отсутствие сильного гудения.

Минусы

пылесборник всего 0,6 литра;

долгая зарядка и короткая уборка при максимальной мощности;

мало насадок;

минимальная фильтрация.

Midea VSS1800

Очень легкий беспроводной пылесос, который быстро собирает поверхностные загрязнения с пола и ковров с коротким ворсом. Производитель обещает многоступенчатую фильтрацию, задерживающую всю пыль в мусоросборнике.

Характеристики

вес с базовой насадкой — 1,5 кг;

мощность — 150 Вт;

срок жизни батареи — 45 минут;

период восстановления заряда — от 5 часов;

3 щетки для разной уборки.

Плюсы

щетка вращается, поэтому углы и щели чистить проще;

легкость и компактные размеры;

вертикальная парковка.

Минусы

небольшая мощность;

маленький пылесборник;

минимальная комплектация.

Мощные

Вертикальный пылесос, особенно беспроводной, всегда будет уступать обычному в качестве удаления загрязнений. Но можно найти на рынке устройства, способные на качественную чистку ковров с высоким ворсом и обивки.

Kitfort КТ-555

Не только пылесос, но и прибор для удаления пятен с напольного покрытия, отпариватель, мойщик окон и очиститель сантехники от засоров. В комплект входят 12 аксессуаров, подходящие не только для наведения порядка.

Характеристики

тип чистки — сухая + отпаривание загрязнений;

вес — 5,8 кг;

мощность — 1 100 Вт;

питание — проводной.

Плюсы

универсальный прибор, который заменит сразу несколько;

5-метровый шнур;

вертикальная парковка.

Минусы

тяжелый;

шумный;

некоторым пользователям парогенератор кажется недостаточно производительным.

Futula Vacuum Cleaner V3

Экономичное сетевое решение для сухой уборки. В стоимость входит насадка в форме угла, упрощающая чистку вдоль стен.

Характеристики

мощность — 800 Вт;

вес — 2,5 кг;

длина провода — 5 м.

Плюсы

HEPA-фильтр, задерживающий аллергены и невидимые фракции вредных веществ;

небольшой вес;

возможность отсоединения компактного прибора для чистки клавиатуры, верхней части мебели или ковриков в машине.

Минусы

мало насадок;

пылесборник всего 0,6 литра;

некоторые владельцы жалуются на сильное нагревание и поток горячего воздуха после недолгой уборки.

Tefal Cordless Handstick Dual Force 2 в 1 TY6751WO

Мощное устройство с батареей для тщательной, но быстрой сухой уборки. Есть съемная ручная часть.

Характеристики

срок жизни аккумулятора — 45 минут на минимальном режиме;

восстановление — 5 часов;

мощность — 750 Вт;

вес — 2,5 кг.

Плюсы

по отзывам, отлично справляется с любым мусором;

сочетание небольшого веса и качественной чистки;

подсветка в щетке.

Минусы

маленький пылесборник — всего 0,6 литра;

слабый и долго заряжающийся аккумулятор;

всего 3 щетки;

слишком большая стоимость для такой комплектации и функциональности.

Бюджетные

В рейтинге лучших вертикальных пылесосов для дома в 2025 году можно найти недорогие модели. При этом устройства с 2-3 щетками и трубками, минимальной функциональностью.

Deerma DX115C

Компактная модель для быстрой сухой уборки раз в 1-2 дня. Понравится тем, кто ищет легкий пылесос, не требующий долго разбираться с насадками.

Характеристики

вес — 2 кг;

мощность всасывания — 200 Вт;

насадки — 3, можно отсоединить верхнюю часть для чистки салона авто.

Плюсы

легкий, компактный и маневренный, удобно ложится в руку и не требует много места для парковки;

вместительный пылесборник — 1,2 литра.

Минусы

низкая мощность не подходит для тщательной чистки текстильной обивки или ковролина с густым ворсом;

высоким владельцам ручка кажется короткой.

Kitfort КТ-509

Мощная проводная модель со снимающейся ручной частью. Идеальна для любителей неспешного и тщательного наведения порядка с залезанием во все углы.

Характеристики

вес — 1,6 кг;

мощность всасывания — 650 Вт;

насадки — 2, можно отсоединить верхнюю часть для чистки салона авто.

Плюсы

вертикальная парковка;

простая конструкция, которую легко разбирать и чистить.

Минусы

сильный шум при работе;

у некоторых владельцев быстро нагревается и отключается, приходится ждать остывания мотора для продолжения уборки.

Stonberg Optimal VC-100

Одна из самых дешевых и легких моделей. Несмотря на это, пользователи хвалят ее за высокое качество работы, тщательное удаление как песчинок, так и рассыпавшейся крупы.

Характеристики

вес — 1,49 кг;

мощность — 225 Вт;

длина шнура — 5 метров;

3 щетки, модель также легко превратить в ручной хендстик, отсоединив телескопическую ручку;

тип уборки — сухая.

Плюсы

мало весит и поместится даже в узком проеме между шкафом и стеной;

дешевый, но достаточно мощный.

Минусы

нет вертикальной парковки;

сильное гудение при работе.

Какой вертикальный пылесос купить в 2025 году: короткие советы по выбору

Сначала решите, нужна ли вам техника для мытья полов. Если да, увеличивайте бюджет — хорошие моющие пылесосы дешевыми не будут. Если нет — оцените основные поверхности. Для жилья, где много ковров, диванов и кресел, есть домашние животные, нужна модель с максимальной мощностью. Лучше, если она будет сетевой — мощные беспроводные тяжелые и быстро разряжаются.

Если вы планируете чистить в основном ламинат и линолеум, максимальная мощность не нужна. Можно брать любую бюджетную модель с удобным именно вам способом питания.