Реклама-НСК

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Залесского, 7/3

Индекс: 630075.0

Телефон: +7 (383) 375‒00‒80

Мобильный Телефон: +7‒913‒890‒47‒26

Сайт: http://reklama-nsk.clients.site/

вид деятельности: Indoor-реклама (реклама в помещениях), Дизайн рекламы, Изготовление рекламных конструкций, Монтаж охранно-пожарных систем, Оперативная полиграфия, Плоттерная резка, Полиграфические услуги, Размещение наружной рекламы, Размещение рекламы на транспорте, Рекламные агентства полного цикла, Световая реклама, УФ-печать, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Широкоформатная печать

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты