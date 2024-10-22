Рекордные 8,3 тонны наркотиков нашли в подводной лодке у берегов Мексики

Рекордные 8,3 тонны наркотиков изъяли с «наркоподводной лодки» и других судов в Тихом океане у берегов Мексики, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, мексиканский флот объявил, что изъял более 8,3 тонн наркотиков в Тихом океане, что является рекордом для одной операции на море. Незаконный груз был перехвачен с шести разных судов, включая полупогружную «нарко-субмарину», которая перевозила около 2177 кг наркотиков.

Тип наркотиков не уточняется, но сообщается, что их стоимость составляет 2,099 млрд песо (около 105 млн долларов).

В ходе облавы, которая прошла к юго-западу от порта Ласаро-Карденас у западного побережья Мексики, были арестованы 23 человека.