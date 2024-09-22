Рекордный рост мировых цен на сахар спровоцировала плохая погода в Бразилии

Цена октябрьских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах 20 сентября 2024 года выросла на 5,47%, до 0,2313 доллара за фунт, достигнув максимума за семь месяцев, сообщает Zakon.kz.

В последний раз на этом уровне цена на сахар была 29 февраля 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов биржи ICE, пишет РБК.

При этом, по данным Bloomberg, стоимость выросла на фоне опасений участников рынка относительно сокращения производства и последующего дефицита поставок от крупнейшего производителя сахара – Бразилии. Такие настроения усилились на фоне плохих погодных условий в регионе:

«Бразилия столкнулась с самой сильной засухой в ее истории, она продолжается с октября прошлого года и негативно сказывается на урожае сахара. В штате Сан-Паулу, который является одной из ключевых зон производства, в августе было зафиксировано рекордное количество пожаров из-за нехватки влаги. Это привело к повреждению корней сахарного тростника и если производители начнут пересаживать растения, это может привести к значительному уменьшению урожая в следующем сезоне».

Синоптики предупреждают, что в течение следующих 10 дней в Бразилии ожидается преимущественно сухая погода, хотя в южных районах центрально-южной части страны в пятницу и субботу «возможны небольшие ливни».

Компания Wilmar International снизила прогноз по производству сахара в Центрально-Южном регионе, ссылаясь на ряд «необычных и затяжных погодных явлений». Согласно их прогнозу, улучшение погодных условий в октябре едва ли пойдет на пользу текущему урожаю, возможно, только следующему.

Эксперты считают, что заводы в Бразилии могут прекратить переработку тростника уже к концу октября, а это значит, что существует вероятность сокращения предложения сахара на экспорт в мире в первом квартале 2025 года. Некоторые аналитики предполагают, что к этому времени цена на этот продукт вырастет до 0,24 доллара за фунт.

В Казахстане сенатор Сакен Арубаев на пленарном заседании палаты 19 сентября 2024 года в своем депутатском запросе затронул проблему недостаточной переработки сахарной свеклы. По словам парламентария, сейчас ключевой задачей является снижение импортозависимости и поддержка индустрии сахарной свеклы как стратегической отрасли сельского хозяйства.