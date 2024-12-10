Рем52, база строительных и отделочных материалов

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Фабричная, 2 к5

Индекс: 603011.0

Телефон: +7 (831) 291‒22‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://rem52.ru

вид деятельности: Бензоинструмент, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Т

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк