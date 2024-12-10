Ремком 2000, центр декора

город: Москва

Район: nan

Адрес: Живописная улица, 56

Индекс: 123098.0

Телефон: +7 (495) 669‒29‒23

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://remkom2000.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 18:00, Вс: с 11:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк