Ремонтoff, магазин строительных и отделочных материалов

город: Богородск

Район: Богородский муниципальный округ

Адрес: Бренцисса, 2а

Индекс: 607600.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒195‒40‒30

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Ковры, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 10:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк