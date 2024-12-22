Ремонтoff, магазин строительных и отделочных материалов
город: Богородск
Район: Богородский муниципальный округ
Адрес: Бренцисса, 2а
Индекс: 607600.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒905‒195‒40‒30
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Ковры, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Отделочные материалы, Ремонт / отделка помещений, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 10:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк