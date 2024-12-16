Ресурсснаб, торговая компания

город: Петропавловск-Камчатский

Район: Петропавловск-Камчатский городской округ

Адрес: Вулканная улица, 59/3

Индекс: 683023.0

Телефон: +7 (4152) 44‒99‒60

Мобильный Телефон: +7‒914‒781‒33‒11

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Кабель / Провод, Кровельные материалы, Насосное оборудование, Отделочные материалы, Противопожарное оборудование / инвентарь, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду