Рейтинги фильмов и сериалов на сайте Netflix

Качество. Новый рейтинговый обзор различных творческих работ на популярной онлайн-платформе.

Оценка. Новые данные и отзывы по самым популярным произведениям на потоковом сервисе.

Секреты популярности на Нетфликс

Какие киноленты и сериалы попали в топ-10

Как влияет рейтинг на привлекательность контента

Оценка работ — определённый показатель качества продукта. Пользователи пользуются рейтингами для выбора подходящего контента. Используя высокие рейтинги, они могут сделать правильный выбор и удовлетворить свои потребности в развлечениях.