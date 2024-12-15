Рим-5, компания

город: Волгодонск

Район: Волгодонск городской округ

Адрес: Ленинградская улица, 3

Индекс: nan

Телефон: +7 (8639) 23‒33‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.rim-5.ru

вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Нанесение изображений на сувениры, Оперативная полиграфия, Офсетная печать, Полиграфические услуги, Световая реклама, Тампопечать, Термотрансфер, Фасадные материалы / конструкции, Флексопечать, Широкоформатная печать

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк