Рим, компания по продаже отделочных материалов для фасада и интерьера
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: 25 лет Октября, 1 ст18
Индекс: 400119.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒091‒61‒71
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты