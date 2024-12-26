Рим, компания по продаже отделочных материалов для фасада и интерьера

город: Волгоград

Район: Волгоград городской округ

Адрес: 25 лет Октября, 1 ст18

Индекс: 400119.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒091‒61‒71

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты