Рионкров, торгово-строительная компания

город: Зеленоград

Район: nan

Адрес: 2-й Западный проезд, 1 ст1

Индекс: 124460.0

Телефон: +7 (495) 150‒05‒59

Мобильный Телефон: +7‒915‒150‒88‒00

Сайт: http://rionkrov.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Заборы / Ограждения, Изделия из камня для помещений, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00 (по предварительной записи: сб-вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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