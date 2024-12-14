Rockwool72, оптовая компания
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: nan
Индекс: nan
Телефон: +7 (3452) 585‒617
Мобильный Телефон: +7‒922‒475‒85‒05
Сайт: nan
вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Огнезащитные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк