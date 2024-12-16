Родной, хозяйственный магазин

город: пос. Есаульский

Район: Сосновский район

Адрес: Гагарина, 115

Индекс: 456530.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒236‒52‒66

Сайт: nan

вид деятельности: Бытовая химия, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Кабель / Провод, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Электроинструмент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00 (зимний период: пн-вс 9:00-20:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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