Родной, хозяйственный магазин
город: пос. Есаульский
Район: Сосновский район
Адрес: Гагарина, 115
Индекс: 456530.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒236‒52‒66
Сайт: nan
вид деятельности: Бытовая химия, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Кабель / Провод, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Напольные покрытия / Комплектующие, Оргстекло / Поликарбонат, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Электроинструмент
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00 (зимний период: пн-вс 9:00-20:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт