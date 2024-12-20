Рок интерьер, компания

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: улица Станция Кутумная, 1д

Индекс: 414004.0

Телефон: +7 (8512) 43‒37‒33

Мобильный Телефон: +7‒927‒565‒80‒82

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк