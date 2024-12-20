Рок интерьер, компания
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: улица Станция Кутумная, 1д
Индекс: 414004.0
Телефон: +7 (8512) 43‒37‒33
Мобильный Телефон: +7‒927‒565‒80‒82
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк