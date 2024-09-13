Роналду достиг очередного рекорда и вошел в историю

Португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал в социальных сетях миллиард подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Об очередном рекорде звездный футболист рассказал в Instagram.

«Мы вошли в историю – 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, стремления и любви к игре и не только. От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира я всегда играл ради своей семьи и ради вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе», – написал Криштиану Роналду 13 сентября 2024 года.

Португальский форвард подчеркнул, что фанаты были с ним «на каждом шагу пути, при всех взлетах и падениях».

«Этот путь – наш путь, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь. Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», – заключил Криштиану Роналду.

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Комментаторы поздравили кумира и назвали его легендой.