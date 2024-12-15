Roof, компания
город: Октябрьский
Район: Октябрьский городской округ
Адрес: Северная улица, 13
Индекс: 452606.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒937‒166‒36‒60
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата по QR-коду