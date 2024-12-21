Roofmag, торговая компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Золоторожский Вал улица, 32 ст4

Индекс: 111033.0

Телефон: +7 (495) 727‒01‒57

Мобильный Телефон: +7‒903‒500‒96‒93

Сайт: http://www.roofmag.pro

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Окна, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком