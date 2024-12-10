Roofsystems, производственно-торговая компания

город: рп. Октябрьский

Район: Люберцы городской округ

Адрес: Дорожная улица, 6а ст1

Индекс: 140060.0

Телефон: +7 (495) 642‒31‒56

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/V4UKXTPy9Q

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк