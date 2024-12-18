Росфурнитура
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: улица 8 Марта, 207а
Индекс: 620085.0
Телефон: +7 (343) 217‒82‒83
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.rosfurnitura.ru
вид деятельности: Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком