Росфурнитура

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица 8 Марта, 207а

Индекс: 620085.0

Телефон: +7 (343) 217‒82‒83

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.rosfurnitura.ru

вид деятельности: Комплектующие для дверей, Комплектующие для окон, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком