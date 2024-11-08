«Роскосмос» показал видео извержения вулкана на Камчатке

"Роскосмос" показал видео извержения вулкана на Камчатке

«Роскосмос» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал «Роскосмоса» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником.

«На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от десяти до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», – говорится в публикации.

В госкорпорации уточнили, что кадры сделали со спутника «Арктика-М».

youcanchoose

Вьетнамский отец провел ДНК-тест и узнал, что его дочь подменили при рождении

Президент Германии отправил в отставку трех министров

Президент Германии отправил в отставку трех министров

Минюст США: Иран планировал убийство Дональда Трампа

Минюст США: Иран планировал убийство Дональда Трампа

В Индии певец выпил на концерте кровь убитой им птицы

В Индии певец выпил на концерте кровь убитой им птицы

Машину раздавил огромный камень, сошедший с горы: появились подробности трагедии в Узбекистане

Машину раздавил огромный камень, сошедший с горы: появились подробности трагедии в Узбекистане

Крем для лица `DE_CODE` ENERGY KEY для сияния кожи с витамином С (SAP) для всех типов кожи 50 мл

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.