«Роскосмос» показал видео извержения вулкана на Камчатке

«Роскосмос» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщает Zakon.kz.

Telegram-канал «Роскосмоса» опубликовал видео извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, сделанное гидрометеорологическим спутником.

«На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов, вулкан выбросил столбы пепла на высоту от десяти до 11 километров над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку», – говорится в публикации.