Roskrov, торговая компания

город: Курск

Район: Курск городской округ

Адрес: Литовская улица, 12а

Индекс: 305023.0

Телефон: +7 (4712) 73‒09‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/5R4612lYZ3

вид деятельности: Геодезические работы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк