Roskrov, торговая компания
город: Курск
Район: Курск городской округ
Адрес: Литовская улица, 12а
Индекс: 305023.0
Телефон: +7 (4712) 73‒09‒11
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/5R4612lYZ3
вид деятельности: Геодезические работы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк