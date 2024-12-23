Roskrov, торгово-производственная компания
город: Белгород
Район: Белгород городской округ
Адрес: Корочанская улица, 85Б
Индекс: 308006.0
Телефон: 8‒800‒550‒76‒31
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/5R4612lYZ3
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Материалы для дорожного строительства, Окна, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк