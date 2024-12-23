Roskrov, торгово-производственная компания

город: Белгород

Район: Белгород городской округ

Адрес: Корочанская улица, 85Б

Индекс: 308006.0

Телефон: 8‒800‒550‒76‒31

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/5R4612lYZ3

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гидроизоляционные работы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Материалы для дорожного строительства, Окна, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк