РосОкна

город: Тверь

Район: Тверь городской округ

Адрес: улица Горького, 86/3

Индекс: 170026.0

Телефон: +7 (4822) 302‒700

Мобильный Телефон: +7‒903‒804‒28‒88

Сайт: http://tdk69.ru/indoor

вид деятельности: Входные двери, Межкомнатные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Ремонт окон, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк